3月16日、マツコ・デラックスと「SUPER EIGHT」の村上信五がMCを務めるバラエティ番組『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）が放送された。マツコは番組を欠席したが、その影響を感じる視聴者もいたようだ。

マツコは2月9日の情報番組『5時に夢中！』（TOKYO MX）に電話で出演した際、首の緊急手術を受け、入院中であることを明かした。今回の収録は、村上ひとりでおこなわれた。

「『夜ふかし』は2月9日から約1カ月放送がなく、3月2日の放送回は過去の傑作選でした。3月9日も放送はなく、16日の放送回の冒頭、村上さんは『やらかしまして……アイツが』と冗談交じりに、マツコさんが手術を受けたことを説明。村上さんがマツコさんの入院について言及するのは、今回が初めてでした。

ひとりでの進行に違和感を覚えたのか、『いったんやけど、ダルマ置いとくか』と、ふだんマツコさんが座る席に、スタジオのセットで使われていた大きなダルマを置き、思わぬ “代役” でスタジオを笑わせていました」（スポーツ紙記者）

村上は「元気にはしとるんですよ。今日のこの前にもメールしとって、首から下は元気やって」と、マツコと連絡を取っていることを告白。近況を伝えながら、マツコの “病状” も明かされた。

「スタジオの空気が重くならないよう、村上さんは冗談を交えながら、明るい口調で説明していました。ただ、番組終盤、『こんだけ初めて大がかりな首の手術やから、ちゃんと治ってからじゃないとあかんし。あんま動きのあることもできへんやんか』と、真剣な口調で話す場面もあったのです。

長年、番組を一緒にやってきたからこそ、無理に復帰せず、体調を優先してほしいという思いなのかもしれません」（芸能記者）

マツコが欠席したことを受けて、10年前の2人の映像を振り返る場面もあったが、基本的に “ひとり体制” で番組は進んだ。放送後のXでは

《マツコあっての夜ふかしなんだよなぁと実感する…》

《やはりマツコさんがいないと物足りないな…。村上氏はよう頑張っている》

《マツコおらんと穏やかな番組になるな》

など、マツコの不在を痛感する声が聞かれていた。

「今回、番組スタッフが視聴者の要望を受け、解決を先延ばしにしていた悩みを解決する企画がおこなわれました。以前なら、こうした映像を見た後、マツコさんがクセの強い一般人に鋭いツッコミを入れて盛り上がるのが恒例だっただけに、“毒舌役” がいないことを物足りなく感じる人もいたのでしょう。

3月10日、ミッツ・マングローブさんがラジオ番組『松井愛のすこ〜し愛してMORE』（MBSラジオ）で、すでにマツコさんが退院して自宅にいることを明かしていました。

ただ、復帰時期は不明で、『夜ふかし』も村上さんひとりの収録が増える可能性もあり、今後を不安に思う人もいたようです」（前出・芸能記者）

マツコと村上が、2人そろって元気な姿を見せてくれることを願うばかりだ。