米国の28歳が今季最高7億円ゲット 久常涼は6500万円獲得【米国男子賞金ランキング】
米国男子ツアー「ザ・プレーヤーズ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
〈連続写真〉松山英樹のスイング進化 “頭の残し”が減った理由
賞金総額2500万ドル（約39億8280万円）がかけられた“第5のメジャー”を制したのは、28歳のキャメロン・ヤング（米国）。今シーズン最高額となる優勝賞金450万ドル（約7億1690万円）をつかみ取り、16位から一気に1位へと浮上した。13位タイに入った久常涼は40万9028ドル（約6515万円）を獲得したものの、4ランクダウンの23位。松山英樹は27位タイで17万8750ドル（約2845万円）を加算し、14位をキープした。金谷拓実は決勝進出者の中で最下位（73位）に終わったが、それでも賞金4万9750ドル（約792万円）を獲得。1ランクダウンの102位となっている。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
1位は10億オーバー！ 最新の米男子賞金ランキング
最新！ 米男子ポイントランキング
ザ・プレーヤーズ選手権 最終結果
松山英樹、2025年に稼いだ金額がすごい
すでに6000万円超え！ 国内女子賞金ランキング
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