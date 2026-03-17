イ・ジェフン「復讐代行人3」オリジナルタクシーに乗車 都内を走行
【モデルプレス＝2026/03/17】韓国俳優のイ・ジェフンが、主演を務めるドラマ「復讐代行人3〜模範タクシー〜」（全16話／Leminoにて配信中）の全話配信を記念して東京都内を走行したオリジナルタクシーに乗車した。
【写真】日本のタクシーに乗車する人気韓国俳優
2026年1月19日から2月1日の2週間、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」のドラマオリジナルタクシー計100台が、東京都内（23区・武蔵野／三鷹地区）を走行。本施策では、タクシー車体を作品仕様にラッピング。モビリティ車窓メディア「Canvas」では主演のジェフンの迫力あるビジュアルを掲出し、車内のタクシーサイネージメディア「GROWTH」では本施策限定の特別映像を放映した。さらに、100台のうち1台は"金色ラッピングタクシー"として特別仕様で走行。街中で目を引く存在となり、SNS上でも多くの投稿が寄せられた。
劇中で「模範タクシー」を率いるキム・ドギを演じるジェフンも、実際にタクシーに乗車。ドラマの世界観を表現した空間を体験する貴重な機会となった。
本作は、法では救えない被害者に寄り添い、悪に立ち向かってきた＜模範タクシー＞が活躍する痛快復讐エンターテインメントシリーズの第3弾である。日本・福岡市で撮影され、ロケ地に対する日韓の視聴者の興味を集めた。
竹中直人、笠松将をはじめとする複数の日本人キャストが特別出演し、国境を越えたスケール感のあるストーリーが展開されることでも大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
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◆イ・ジェフン「復讐代行人3」オリジナルタクシーに乗車
2026年1月19日から2月1日の2週間、「復讐代行人3〜模範タクシー〜」のドラマオリジナルタクシー計100台が、東京都内（23区・武蔵野／三鷹地区）を走行。本施策では、タクシー車体を作品仕様にラッピング。モビリティ車窓メディア「Canvas」では主演のジェフンの迫力あるビジュアルを掲出し、車内のタクシーサイネージメディア「GROWTH」では本施策限定の特別映像を放映した。さらに、100台のうち1台は"金色ラッピングタクシー"として特別仕様で走行。街中で目を引く存在となり、SNS上でも多くの投稿が寄せられた。
◆「復讐代行人3〜模範タクシー〜」
本作は、法では救えない被害者に寄り添い、悪に立ち向かってきた＜模範タクシー＞が活躍する痛快復讐エンターテインメントシリーズの第3弾である。日本・福岡市で撮影され、ロケ地に対する日韓の視聴者の興味を集めた。
竹中直人、笠松将をはじめとする複数の日本人キャストが特別出演し、国境を越えたスケール感のあるストーリーが展開されることでも大きな話題を集めている。（modelpress編集部）
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