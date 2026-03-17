洗足学園音楽大学の客員教授

元AKB48総監督の高橋みなみが、2026年度から洗足学園音楽大学の客員教授に就任することが発表された。アイドル出身のタレントが大学で教壇に立つというのが意外だという声もあれば、芸能界の実務経験を学生に伝えるのは理にかなっているという評価もある。今回の客員教授就任を理解するためには、高橋みなみという人物がAKB48の中で果たしてきた役割を改めて振り返る必要がある。【ラリー遠田／お笑い評論家】

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高橋みなみはAKB48の1期生として2005年にデビューした。AKB48がまだ無名の地下アイドルに近い存在だった頃からグループを支え続け、のちに初代総監督として約300人規模にまで拡大したグループ全体をまとめ上げる役割を果たした。

高橋みなみ

AKB48は単なるアイドルグループではなく、チーム制や研究生制度、姉妹グループなどを含めた巨大なプロジェクトであり、そこではメンバー同士の競争や序列、ファンの評価など、さまざまな力学が複雑に絡み合っていた。そうした状況の中で、メンバーの意見を吸い上げ、運営との橋渡しを行いながら、組織としての秩序を維持する役割を担っていたのが総監督である。

高橋はそのポジションを長年務め、AKB48が国民的アイドルグループへと成長する過程を内側から支えてきた功労者である。プロデューサーの秋元康も「AKB48とは、高橋みなみのことである」という言葉を残すほど、彼女には全幅の信頼を寄せていた。

AKB48グループはメンバーの数が数百人規模にまで膨れ上がり、世代交代やチーム再編が頻繁に行われていた。人気メンバーと若手メンバーの格差、ファン投票による順位競争、地方姉妹グループとの関係など、グループの内部にはさまざまな緊張関係が存在していた。

そのような環境で組織を機能させ続けるには、単なる精神論だけではなく、非常に高度な調整能力とコミュニケーション能力が求められる。高橋はメンバーの相談に乗り、悩みを聞き、時には厳しい言葉をかけながらチームをまとめていく役割を担っていた。AKB48の内部では、彼女がメンバー個々人と真剣に向き合い、組織全体のバランスを保つことに尽力していたという証言が多く残っている。

メンバーたちのモチベーションを維持

高橋の名前を広く知らしめたのは「努力は必ず報われると、私、高橋みなみは人生をもって証明します」というスピーチである。この言葉はAKB48の精神を象徴するものとして語られることが多く、彼女のキャラクターはしばしば「努力」「根性」「リーダーシップ」といったイメージと結びついてきた。

しかし、このスピーチの背景には「アイドルとして成功することは不確実で困難であるからこそ、努力を絶やしてはいけない」という彼女なりのリアリズムがある。芸能の世界では努力しても必ず成功するわけではないが、それでも努力し続けるしかないという厳しい現実がある。高橋はその現実を受け止めながら、メンバーたちのモチベーションを維持する役割を担っていた。

その点で彼女のキャリアは、一般的なアイドルの芸能活動とは少し性質が異なる。単にステージで歌い踊るだけではなく、大規模な組織の現場マネージャーのような役割を果たしていたからだ。メンバーのメンタルケア、チームの雰囲気作り、運営との調整など、実務的なリーダーシップを日常的に発揮していた。

大学側が今回の招聘の理由として挙げている「高い表現力」「的確なコミュニケーション力」「人と人をつなぐ力」という言葉は、このような彼女の経験に裏付けられていると考えられる。

元アイドルが大学の客員教授になるということだけを聞くと、意外に感じられるかもしれない。しかし、AKB48という巨大な組織をまとめ上げてきた高橋みなみの総監督としての経験を踏まえると、その人選には合理性がある。エンターテインメントの現場で生き抜くためのリアルな知恵を伝えるという意味では、彼女の言葉は学生たちにとって決して軽いものではないはずだ。

ラリー遠田（らりー・とおだ）

1979年、愛知県名古屋市生まれ。東京大学文学部卒業。テレビ番組制作会社勤務を経て、作家・ライター、お笑い評論家に。テレビ・お笑いに関する取材、執筆、イベント主催など多岐にわたる活動を行っている。お笑いムック『コメ旬』（キネマ旬報社）の編集長を務めた。『イロモンガール』（白泉社）の漫画原作、『教養としての平成お笑い史』（ディスカヴァー携書）、『とんねるずと「めちゃイケ」の終わり 〈ポスト平成〉のテレビバラエティ論』（イースト新書）、『お笑い世代論 ドリフから霜降り明星まで』（光文社新書）、『松本人志とお笑いとテレビ』（中公新書ラクレ）など著書多数。

デイリー新潮編集部