この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ロックバンド・QOOLANDの平井拓郎が自身のYouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」で、「SUPER BEAVER、対バンしてた時からドームクラスのバンドになると思ってたの？」と題した動画を公開。

SUPER BEAVERのドームツアー決定を受け、約10年前に共演していた立場から、当時の心境を「思ってはいない」と正直に明かした。

動画の冒頭、SUPER BEAVERが京セラドーム大阪と東京ドームでの公演で合計20万人を動員する規模に達したことに触れ、平井は「とんでもない規模」と驚きを見せた。

スタッフから「前から東京ドームとか行くと思ってたんですか？」と尋ねられると、平井は苦笑いを浮かべながら「思ってはいない」と即答。

当時から素晴らしいバンドだとは感じていたものの、もしその頃に同じ質問をされていたら「ドームは厳しいんじゃない？」と答えていただろうと振り返った。自身にさすがにそこまでの先見の明は無いとした。

では、なぜ彼らがそこまでの成功を収めたのか。

平井はその理由について、メディア露出の多寡ではなく、「ただファンの好きさが違うなとは思った」と指摘。

その熱量の違いをラーメン屋に例え、「駅からも遠い店なのにめちゃめちゃ人並んでいる」ような人気店と、多くの人がスマホを見ながら食事をするような一般的な店との違いになぞらえ、SUPER BEAVERのファンは「異様に刺さっている」「好きさレベルがすごく高く感じる」と、その特異な熱心さを分析した。

さらに、ボーカル・渋谷龍太が実践していたという、自身の行動をすべて口に出して意識化するトレーニングのエピソードも披露。成功の裏には、そうしたストイックな姿勢があったことも示唆した。動画の最後では、東京ドームを目指すバンドマンに向けて、渋谷が実践していたという意外な「裏技」も公開されている。

YouTubeの動画内容

00:19

SUPER BEAVERがドームツアー決定
01:17

「東京ドーム行くと思ってた？」元対バン仲間の本音
03:10

成功の予兆は“ファンの熱量”にあった？
05:31

ラーメン屋で例えるファンの「好きさレベル」
09:52

渋谷が実践していた「意識を高める」トレーニング

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チャンネル情報

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バンドマンしか知らないセカイ / 平井拓郎

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メジャーデビュー、ロッキン等大型フェス出演を経験した平井拓郎が、音楽業界のリアルな裏側を日水金20時に発信。バンドの現実と成功のウラ側夢と金の間でもがく表現者への指針経営者視点の音楽ビジネス実体験に基づく失敗談や業界のウラ話など、本気で音楽を志す方や好奇心旺盛な方へ届けます。
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