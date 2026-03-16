グラビアアイドルの爽香さんが、週刊SPA!3月17日号の人気グラビア企画「グラビアン魂」に登場。身長173センチ、バスト100センチという日本人離れした圧巻ボディで存在感を披露している。



【写真】強烈フェロモンを振りまく爽香さん

日本人離れした恵体グラドル、爽香さんのスリーサイズはB100・W65・H102。高身長と迫力のあるスタイルを武器に、多くのグラビア作品で注目されています。かねてより高身長女性が好きだと公言してきたみうらは「ポスターサイズで見たい」と話していましたが、この誌面サイズでどこまで再現できたのでしょうか？（撮影／中山雅文 ヘアメイク／小林阿佐美 スタイリング／八杉直美）



週刊SPA!のXは「爽香がグラビアン魂に二度目の登場 前回、グラビアンたちに「いやらしい爆弾 」の称号を与えられた彼女のエロ破壊力は、さらに爆増中との噂」と投稿。 爽香さんは自身のXで「みんなお尻が好きって聞いたので…」と102センチのヒップを突き出すような過激ポーズのカットを公開しています。



【爽香さんプロフィール】

さやか 生年月日1994/11/25 東京都出身 T173/B100(Gカップ)/W65/H102/S24.5 血液型A型 特技：野球モノマネ、バスケ 趣味：野球観戦 ド迫力ボディで見る者を魅了し続ける彼女は、DVD『誘惑のシルエット』（スパイスビジュアル）が発売中。活動の詳細は公式インスタグラムやX（共に@1125syk）