「公式サイトより安いじゃん！」Apple Watchの人気モデル「Series 11」がAmazonセールで衝撃価格に
▶【画像】ま、まじか！衝撃価格のApple Watch
3月16日現在、AmazonタイムセールでApple商品がお得になっています！しかも大人気「Apple Watch Series 11」が5万円台で購入できるらしい…さっそくチェックしていきましょう。
※この記事は2026年3月16日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。
▶Apple Watch Series 11(GPSモデル)
参考価格:￥64,800→【11%OFF】￥57,610
「Apple Watch Series 11」は、睡眠スコアや高血圧パターン、血中酸素、心拍数など、さまざまな健康に関する項目に対応したスマートウォッチ。薄くて軽いデザインなので、エクササイズ中も、眠っている間も、気にせずに身に着けていられると人気のモデルです。
■セール対象は人気の「GPSモデル」！
▶Apple Watch Series 11(GPSモデル)
参考価格:￥64,800→【11%OFF】￥57,610
今回のタイムセールで対象になっているのは「Apple Watch Series 11」GPSモデル。iPhoneが近くにあれば、電話をかけたり、テキストメッセージを送ることが可能です。GPSを内蔵しているため、iPhoneがなくてもワークアウトの距離、ペース、経路などは測定できます。
■カラーやサイズも豊富！
▶Apple Watch Series 11(GPSモデル)
参考価格:￥64,800→【11%OFF】￥57,610
カラーバリエーションも豊富に揃っており、ケースサイズは42mmと46mmから選べます。ケースサイズは意外と見た目や雰囲気に影響するので、どちらもセール対象になっているのはありがたい！スポーツバンドのサイズも選べますよ。
■Apple公式サイトから購入するよりも安い!?
「Apple Watch Series 11」GPSモデルのAmazon過去価格は64,800円。Apple公式サイトで確認しても「64,800円から」の表示がありました。
それが、今回のAmazonタイムセールでは11％OFFの57,610円に！7,000円以上もお得に購入できちゃうんです。
ちなみに…「AirPods4」もセール対象になっており、ブラックフライデー超えの歴史的プライスで登場しているそう！
▶Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤホン、Bluetooth5.3
参考価格:￥21,800→【22%OFF】￥17,080
今回のお得すぎるタイムセールはいつ終了するか発表されていない模様。カラーやサイズによっては売り切れも予想されます。憧れの「Apple Watch」。気になっていた方はぜひお得な今こそチェックしてみては？
【レタスクラブ編集部MK】