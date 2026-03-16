3月14日、元「モーニング娘。」の辻希美と俳優の杉浦太陽夫婦が、「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。この場で長女でモデルの希空（のあ）と親子共演を果たしたが、SNSをざわつかせている。

東京国立代々木競技場第一体育館でおこなわれた同イベントで、3人はサプライズで登場した。

「3人はスマホ決済サービス『AEON Pay（イオンペイ）』の新CMキャラクターに就任することが発表され、その告知も兼ねてイベントに出演しました。辻さんと、杉浦さん、そして希空さんが公の場で共演するのは今回が初めてです。

CMは4月10日から全国放送され、モーニング娘。の人気曲『LOVEマシーン』を親子3人で一緒に踊る内容のようです。今回のイベントで、辻さんは『娘と一緒にステージに立つのが夢だった』と心境を語り、希空さんも『早くパパとママと仕事がしたかったので、やっとという感じです』と喜んでいました」（スポーツ紙記者）

希空は15日のInstagramで、改めて親子初共演を報告し、イベントで杉浦と辻から頬にキスされる写真を投稿した。“親子トリプル共演” を果たすことになった辻家に関して、Xでは

《まさか親子3人で『LOVEマシーン』を踊る姿が見られるなんて！》

といった微笑ましく見る声も多い。しかし、一方で、

《あー、なんか違うもうこれ以上やめた方がいい》

《結局、こういうやり方でしか生き残れないんだよな》

など、困惑する声も見受けられる。

希空は、2024年にInstagramと公式YouTubeチャンネルを開設し、芸能事務所に所属したことを発表した。ただ、娘が芸能界入りしてからも、辻は貫いたことがあったという。

「かねてから、辻さんのYouTubeでは、子どもたちの顔を隠していましたが、希空さんのデビュー後も動画やInstagramで顔を見せない状態が続いていました。その理由に関して、辻さんは『ここは希空を見る場所ではないので』と説明していたのです」（芸能記者）

2025年1月の辻のYouTubeでは、「けっこう親子共演みたいなお話をいただいたりします」と、オファーを受けていることを告白。“親子共演” に対する考えをこう語っていた。

「辻さんは『親子で並んで仕事をするっていうのは、今のところ考えてないです』と、共演する意思はないことを動画内で明かしました。

また、世間から “辻希美の娘” と見られることに対して、『ここからは、希空の頑張りで、希空という人間を育てていってほしいと思っています』『基本的に希空は希空、私は私、たぁくん（杉浦）はたぁくんという形で活動していく』と、希空さんにはあくまでひとりのタレントとして活躍してほしい思いを告白。

“娘の努力” を強調する辻さんに賛同する向きも多かっただけに、わずか1年で親子共演を解禁したことに困惑する人もいたのだと思われます」（同）

辻は12歳で芸能界入りし、アイドルとして一世を風靡。結婚後は5人の子どもを育てるママタレントとしても人気を博している。希空は、そんな母を超える逸材になれるか──。