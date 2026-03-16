アカデミー賞を賑わせた『罪人たち』＆『ワン・バトル・アフター・アナザー』TV放送が決定！

現地時間3月15日に開催された第98回アカデミー賞授賞式。世界中の映画ファンが熱視線を送るなか、栄えある栄冠を手にした『罪人たち』と『ワン・バトル・アフター・アナザー』が、総合エンターテイメント放送局「BS10プレミアム」にて放送されることが決定した。

作品賞含む6冠の金字塔！『ワン・バトル・アフター・アナザー』が日本初上陸

今年のアカデミー賞で最大の主役となったのは、ポール・トーマス・アンダーソン監督が手掛けた『ワン・バトル・アフター・アナザー』だ。本作は最高賞である作品賞をはじめ、監督賞、脚色賞、キャスティング賞、編集賞、そして助演男優賞を受賞したショーン・ペンら、計6部門を制覇。まさに映画史に刻まれる圧巻の結果を残した。

そんな話題の独走状態にある本作が、早くも4月5日（日）に日本最速TV初放送としてお茶の間に届けられる。巨匠ポールが描く緻密な人間ドラマと、ショーンが魅せる魂の演技。世界が認めたそのクオリティを、最速のタイミングで目撃できるこの機会は、映画ファンにとって見逃せない。

マイケル・B・ジョーダン悲願の主演男優賞！『罪人たち』も凱旋放送

一方で、強烈な存在感を放ったのが『罪人たち』である。主演を務めたマイケル・B・ジョーダンは、見事に主演男優賞を受賞。さらに脚本賞、撮影賞、作曲賞の計4部門に輝き、その芸術性の高さを証明した。3月の放送に引き続き、4月もこのマイケル主演作の放送が継続される。復讐と贖罪が交錯する重厚なストーリーを、受賞の余韻に浸りながら堪能してほしい。

放送情報

≪TV初放送≫『ワン・バトル・アフター・アナザー』

ポール・トーマス・アンダーソン監督、レオナルド・ディカプリオ主演のサスペンスアクション。

トマス・ピンチョンの小説「ヴァインランド」をベースに、かつての革命家が娘を 守るため追跡と戦闘に身を投じる。アクション映画の興奮と人間ドラマが鮮やかに融合。ショーン・ペンやベニチオ・デル・トロら演技巧者が集い、深みのある演出と人物描写のせめぎ合いに引き込まれる。とりわけクライマックスのカーチェイス場面は必見だ。

放送日時：

【字幕版】4月5日（日）20：00ほか

【吹替版】4月11日（土） 1：15ほか

『罪人たち』

復活版『X-ファイル』を手掛けることでも話題のライアン・クーグラーが監督、脚本、製作を務め、『クリード チャンプを継ぐ男』でも組んだマイケル・B・ジョーダン主演のアクションホラー。

予想外の展開が話題となって北米で大ヒットを記録した。一卵性双生児の兄と弟の違いを巧みに 演じ分けたジョーダンの演技も出色。歴代ブラック・ミュージックが時空を超えて交わるモンタージュシーンを演出しながら、現代に繋がる人種差別の問題も描いてみせる。

放送日時：

【字幕版】3月21日（土）11：40、4月4日（土）21：30ほか

（海外ドラマNAVI）

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