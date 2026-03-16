the god and death stars、全国ツアー前に3人編成時代の66曲を一斉配信
the god and death starsが、3月21日の名古屋HeartLand公演よりスタートする全国ツアー＜JAPAN TOUR 2026 SPRING「林檎に剃刀-もうすぐ地獄ですね-」＞開催を前に、過去楽曲66曲の一斉配信を開始した。
2025年末には新メンバーとしてマヤママユ(G)が加入し、4人編成で新たなスタートを切ったthe god and death stars。2026年1月26日には新体制でのEP「林檎に剃刀」をリリースしており、同作を引っ提げて春ツアーへと臨む。
the god and death starsは、数多くのバンドを兼任かつソロ活動もこなし、“東京一多忙なギタリスト”と称されるaie (Vo, G)を中心に2011年結成。テクニカルにして重厚なベースサウンドで多くのバンドのサポート活動も行うkazu (B)、茨城ロックシーンでは名を馳せたrowtheのドラマーでもあり、同郷の先輩であるMUCCのドラマーだったSATOちのセットを譲り受けた大嵩OJ潤(Dr)がボトムを支えるリズム隊の演奏も圧巻だ。
the god and death starsにとっては今回が自身初の配信リリースとなり、これまでライブやフィジカルでしか触れられなかった彼らの楽曲がより身近に楽しめるようになった。新体制で加速するバンドの“これまで”と“これから”をツアー開催前に音源で体感してほしい。
■the god and death stars過去楽曲一斉配信リリース
配信リンク：https://thegodanddeathstars.lnk.to/Biography
※Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / Amazon Music / YouTube Music / AWA / 他、主要音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて順次配信
【配信タイトル一覧】
・1st EP『addle apple』
・2nd EP『tonight is the night』
・3rd EP『賑やかな食卓』
・4th EP『after the addle apple』
・1st Album『dawn of the god』
・2nd Album『funky ghost hollywood』
・3rd Album『love your bone』
・Singles Collection『it isn’t a singles』
・5th Single『その家から漏れる匂い』
■EP『林檎に剃刀』
2026年1月26日(月)リリース
DSGD-022
※ライブ会場 / 通販限定発売
※販売リンク：https://ar-cade.jp/collections/thegodanddeathstars
▼収録曲
1.近眼女王
2.ラガガガ
3.holy day,holiday
4.マッドマックス
5.木綿の旗
6.東京影絵
■＜JAPAN TOUR 2026 SPRING「林檎に剃刀-もうすぐ地獄ですね-」＞
3月21日(土) 愛知・名古屋HeartLand
open18:00 / start18:30
3月22日(日) 大阪・心斎橋CLAPPER
open17:00 / start17:30
4月10日(金) 東京・下北沢SHELTER
open19:00 / start19:30
▼チケット
前売り券5,500円(税込 / D代別)
当日券6,000円(税込 / D代別)
・名古屋：https://eplus.jp/sf/detail/1148400001?P6=001&P1=0402&P59=1
・大阪：https://eplus.jp/sf/detail/4463300001-P0030001
・東京：https://eplus.jp/sf/detail/4465650001
関連リンク
◆the god and death stars オフィシャルサイト
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