■the god and death stars過去楽曲一斉配信リリース

配信リンク：https://thegodanddeathstars.lnk.to/Biography

※Apple Music / Spotify / LINE MUSIC / Amazon Music / YouTube Music / AWA / 他、主要音楽配信サイト・サブスクリプションサービスにて順次配信

【配信タイトル一覧】

・1st EP『addle apple』

・2nd EP『tonight is the night』

・3rd EP『賑やかな食卓』

・4th EP『after the addle apple』

・1st Album『dawn of the god』

・2nd Album『funky ghost hollywood』

・3rd Album『love your bone』

・Singles Collection『it isn’t a singles』

・5th Single『その家から漏れる匂い』