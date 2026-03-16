2026年（第98回）授賞式に、可愛いゲストだ。新作映画『スター・ウォーズ／マンダロリアン・アンド・グローグー』より、可愛いグローグーが観覧席に登場。ペドロ・パスカルとシガニー・ウィーバーと寸劇を繰り広げた。

『あの頃ペニー・レインと』（2000）などのケイト・ハドソンの隣席に座ったグローグーは、司会のコナン・オブライエンにもイジられた。「グローグーは拍手ができないよね。拍手してみて、グローグー！」と振られるが、グローグーはおててを広げて終わり。「拍手もできない生き物を賞レースの会場に連れてきちゃダメでしょう！」とツッコまれたが、困った顔でおててを広げて終わった。

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『マンダロリアン・アンド・グローグー』からは、シガニー・ウィーバーと、（お髭を剃った）ペドロ・パスカルが美術賞のプレゼンターとして登壇。「プロダクションデザイナーは、カメラが回り始めるずっと前から、特別な映画マジックの力を持っているのです。スケッチやテクスチャー、扉から始まって、いつの間にか、一つの世界が現れる」とウィーバーが話すと、パスカルは「街、宮殿、銀河」と続ける。

ウィーバーが「時には“エイリアン”の世界も」と重ねると、パスカルは「あなたはそういう経験をお持ちですね」と『エイリアン』エレン・リプリーについて言及。ウィーバーは「少しだけね」と謙遜し、「良いのも、悪いのも、そしてとにかく、可愛いのも」と会場のグローグーに投げキッスした。

その瞬間、グローグーは隣席のケイト・ハドソンにあやされている。するとウィーバーは「その子から離れなさい、バケモノ！」と言い放つ。言わずもがな、『エイリアン2』クライマックスでの名台詞だ。

会場に笑いが起こると、パスカルも「キャラクター再現だ！チビっちゃった」と嬉しそう。ウィーバーが「母性本能です」と呟くと、パスカルは「ケイト、ごめんね」とフォロー。しかし、ウィーバーは「ケイト、そういうことだからね」と牽制を続けるのだった……。

気を取り直して発表された美術賞では、『フランケンシュタイン』が選ばれている。