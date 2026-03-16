フジテレビ系「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１６日、ＷＢＣが１４日（日本時間１５日）、準々決勝２試合が行われ日本はベネズエラに最大３点のリードから逆転を許して敗退したことを報じた。連覇の夢は霧散し、主要国際大会で初めて４強入りを逃した。

スタジオでは視聴者からの「侍ジャパンの皆さん、夢と感動をありがとうございました。悔しいのは、選手の皆さんだと思うので、ファンとしては、ただただありがとうの一言です」とのコメントを紹介した。

これを受けＭＣを務める谷原章介は「ＷＢＣの…侍ジャパンの公式の方でも、ネット上の誹謗中傷がひどいという。本当に僕は、これは本当にゆゆしき事態といいますか、悲しいことであって」と憤りを表し「あんなに日本の代表のために頑張って…この忙しいシーズンに体を張って勝負してくれてくれた人たちに対して誹謗中傷、本当にしちゃいけないと思います」と訴えた。

谷原の憤りでスタジオが緊張する中、月曜スペシャルキャスターでタレントのカズレーザーが「でも、まだ１敗しただけですからね」と大ボケをかまし笑わせた。

谷原は「終わったんだよ」と突っ込むとカズレーザーは「えっ？１回負けたら終わりなの？あんなにやってたのに？」とさらに大ボケし「ごめん、教えてなかったか？そこ」と谷原も返した。

これにカズレーザーは「待ってくださいよ。絶対優勝すると思ったのに…」と悔しがったが「でも、すごい楽しかったです試合自体が」と選手の健闘をたたえていた。