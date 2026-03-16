フォルクスワーゲン「ゴルフ」などがひしめくCセグメントにおいて、シトロエンらしい独創的なデザインと、快適な乗り心地を特徴とするモデルが「C4」シリーズです。

初代C4は2004年に欧州で発表され、日本では2005年6月に発売されました。初代は5ドアハッチバックに加え、3ドアクーペも設定。

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現行型となる3代目は、SUVのダイナミックな意匠を融合させた「クロスオーバー」スタイルへと変貌を遂げています。

日本では2022年1月7日にC4／e-C4（イー・シーフォー）の導入が発表され、同年1月22日から発売されました。

当初はガソリンターボとディーゼルターボも用意されていましたが、2025年3月27日にブランド初のハイブリッドモデル「C4 HYBRID（C4ハイブリッド）」が追加発売され、純ガソリン・ディーゼル車は販売終了しました。

この新型では、新しいブランドバッジを採用するなど、最新のデザインアイデンティティが反映されました。

最も大きな変更点はフロントマスクです。従来のダブルシェブロングリルに代わり、新しいブランドバッジを中央に配置。さらに、3つのセグメントに分割された特徴的なLEDのライトシグネチャーが備わります。

最新のC4ハイブリッドの心臓部には、ミラーサイクルを採用した1.2リッター直列3気筒ガソリンターボエンジンを搭載。

トランスミッションは、16kW／51Nmの電動モーターを内蔵した6速DCT（e-DCS6）を組み合わせた48Vマイルドハイブリッドシステムを採用しています。

システム合計で最高出力145psを発揮するパワートレインは、WLTCモード燃費で23.2km／Lを達成。

これは輸入車のCセグメントモデルの中でトップの燃費性能をうたっています。

さらに、走行状況によって最大約30km／hまで電気による走行が可能とうたわれており、市街地走行では走行時間の最大約50％をエンジン停止状態で走行できるとされています。

いっぽう、BEV（電気自動車）モデルの「e-C4 ELECTRIC（イー・シーフォー・エレクトリック）」は、最高出力100kW（136ps）・最大トルク260Nmを発生する高効率電動モーターに50kWhのリチウムイオンバッテリーを組み合わせています。

航続距離はWLTCモードで405kmを実現。100kWまでの急速充電にも対応しています。

ボディサイズは全長4375mm×全幅1800mm×全高1530mm、ホイールベースは2665mm。

荷室容量は通常時で380リットル、後席を収納することで最大1250リットルを確保しており、SUV譲りの実用性を備えています。

これは国産車で大人気のSUV、トヨタ「カローラクロス」（全長4490mm×全幅1825mm×全高1620mm）やホンダ「ヴェゼル」（全長4330mm×全幅1790mm×全高1590mm）に非常に近い、日常使いに“ちょうどいい”サイズ感です。扱いやすいボディでありながら、その流麗なシルエットは唯一無二の存在感を放ちます。

シトロエンの代名詞ともいえる快適性も健在です。独自のサスペンション技術「PHC（プログレッシブ・ハイドローリック・クッション）」を装備し、「“魔法の絨毯”の乗り心地」をうたっています。

このPHCは、ショックアブソーバー内にセカンダリーダンパーを組み込んだ構造が特徴です。微低速域では非常にソフトな減衰特性を発揮し、大きな衝撃に対してはセカンダリーダンパーがエネルギーを吸収することで、底付き感のないフラットで滑らかな走行フィールを実現しています。

室内ではデジタルインストルメントパネルが従来の5インチから7インチに大型化され、視認性も向上しています。

2025年11月27日には、「C4 MAX HYBRID（C4 マックス ハイブリッド）」について、ブラックルーフを標準装備した新仕様が発売されました。価格（消費税込 ※2026年3月上旬現在）はハイブリッドが447万円（経済変動加算額15万円含む）から、BEVが565万4500円からとなっています。

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最新のデザインと最新の効率性を手に入れた新型C4。輸入車らしい個性を楽しみつつ、極上の快適性を求めるユーザーにとって、これ以上ない選択肢といえるのではないでしょうか。