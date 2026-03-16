本日3月16日（月）よる10時から日本テレビ系で放送の「月曜から夜ふかし」。今夜のラインナップは、「街行く人に個人的ニュースを聞いてみた件」「全国のご当地問題を調査した件」「街行く人の未解決案件を解決してみた件」「スタジオ名場面を用意した件」を予定している。

「街行く人に個人的ニュースを聞いてみた件」では、様々な街で24時間カメラを回し、出会った方々にインタビュー。女子ボクシングの日本チャンプや自転車・BMX日本一の小学生、40分間心臓が止まった女性や人生10周目の息子を持つ母親など気になる人々が続々登場。「パリっとしてる」何かを求めて千葉から東京・上野にやってきた男性3人組は、なんとインタビュー中に「パリっとしてる」人に遭遇!? 東京・新宿でイチゴ柄ファッションに身を包んだ50代女性、その服装の理由とは？

「全国のご当地問題を調査した件」では、神奈川から鳥形のサブレが好きすぎるという男性が登場。シルエットだけでお店も商品名も当てられると豪語するこの男性に超難問のシルエットクイズを出題。果たして全問正解なるか？東京からは「しょうゆ顔」「ソース顔」を言い始めたのは自分だと言い張る女性が登場。果たして本当なのか、言葉の専門家が徹底調査！その驚くべき結果とは!?

「街行く人の未解決案件を解決してみた件」では、兄と15年会話をしていないという男性が意を決して兄と久々の対面。寿司をおごってもらって以降音信不通になってしまった恩人と再会したいというお笑い芸人は、久々に恩人と対面。恩人を怒らせていた理由とは!? 東京・三鷹でダンス教室を営む女性は、目の前の部屋に別のダンス教室がオープンしてビックリ。この挑戦的な新規出店の理由とは？