「家にいたのに不在票を切られた」「指定したなら家にいて」再配達の有料化で勃発する配送トラブル。元配達員が語る物流のリアル【作者に聞く】

「家にいたのに不在票を切られた」「指定したなら家にいて」再配達の有料化で勃発する配送トラブル。元配達員が語る物流のリアル【作者に聞く】