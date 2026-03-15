アニメ「ちびまる子ちゃん」の公式Xが15日に更新され、約6年半にわたり同アニメのエンディング主題歌を担当した斉藤和義への感謝をつづった。

公式Xは「斉藤和義さん、今までエンディング主題歌を歌って頂き、ありがとうございました」と感謝をつづり、ギターを手にした斉藤和義とちびまる子ちゃんのイラストを添えた。

また斉藤和義のオフシャルインスタグラムも同日更新され、「フジテレビ系列にて毎週日曜18時より放送中のアニメ『ちびまる子ちゃん』のエンディングテーマ、斉藤和義の『いつもの風景』が放映されるのは本日3／15（日）の放送で最後になります。6年半の長期に渡りご一緒でき大変光栄です。さくらももこ先生、ご関係者の皆様、ありがとうございました。本日18時から『いつもの風景』と共にぜひご覧ください！」と伝えた。

そして、同日放送のアニメ「ちびまる子ちゃん」のエンディングで斉藤和義「いつもの風景」が流れた後に、まる子が登場し、「次回3／29（日）から、「ちびまる子ちゃん」のエンディング曲が変わるよ！ 曲を作ってくれたのはなんと宇多田ヒカルさん！」と伝え、「どんな曲なのかな、ワクワクしちゃうねぇ。みんなと一緒に早く聞きたいよ、お楽しみにね！」と呼びかけた。