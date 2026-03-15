CUTIE STREET増田彩乃、次々にお茶目な表情 カラフルコーデで魅力輝く【IDOL RUNWAY COLLECTION 2026】
【モデルプレス＝2026/03/15】8人組アイドルグループ・CUTIE STREET（キューティーストリート）が15日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催のガールズイベント「CREATEs presents IDOL RUNWAY COLLECTION（アイドル ランウェイ コレクション）2026 Supported by TGC」に出演した。
【写真】ふるっぱー妹グル、お茶目な笑顔にキュン
増田彩乃はグリーンのTシャツにドット柄のロングスカートでカラフルにコーディネート。トップでは次々にお茶目な表情で魅了した。
古澤里紗はお団子ヘアにレースのカチューシャを合わせて登場。イエローでまとめたコーディネートにオレンジのインナーをレイヤードさせてアクセントを加えた。
梅田みゆはバブーシュカ姿で可愛らしい雰囲気に。花がらのシアーブラウスとチュールスカートでまとめた。
真鍋凪咲はドット柄のワンピースに大ぶりなアクセサリーでアクセント。パープルのアイメイクとパンツがマッチした。
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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【写真】ふるっぱー妹グル、お茶目な笑顔にキュン
◆増田彩乃、カラフルコーデ披露
増田彩乃はグリーンのTシャツにドット柄のロングスカートでカラフルにコーディネート。トップでは次々にお茶目な表情で魅了した。
◆古澤里紗、お団子ヘアがお似合い
古澤里紗はお団子ヘアにレースのカチューシャを合わせて登場。イエローでまとめたコーディネートにオレンジのインナーをレイヤードさせてアクセントを加えた。
◆梅田みゆ、バブーシュカがお似合い
梅田みゆはバブーシュカ姿で可愛らしい雰囲気に。花がらのシアーブラウスとチュールスカートでまとめた。
◆真鍋凪咲、柄×柄着こなす
真鍋凪咲はドット柄のワンピースに大ぶりなアクセサリーでアクセント。パープルのアイメイクとパンツがマッチした。
◆「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」乃木坂46、FRUITS ZIPPERら人気アイドルが集結
アイドルとファッションの祭典「IDOL RUNWAY COLLECTION 2026」。乃木坂46、FRUITS ZIPPER、CANDY TUNE、CUTIE STREET、≒JOY、高嶺のなでしこ等がライブパフォーマンスとファッションショーを行うほか、今回は「共創とつながり」をテーマに、グループの垣根を超えた「ペアランウェイ」ステージ、"ファンの着てほしい"を形にする「ファン共創型」ステージなども展開される。（modelpress編集部）
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