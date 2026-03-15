軽自動車並の価格で広い室内とSUVの実用性が手に入る

コンパクトなクルマでありながら、日常の使いやすさとSUVらしい頼もしさを両立させたモデルは、近年ますます注目を集めています。

特に都市部では扱いやすいサイズが求められる一方で、休日には荷物を積んで遠出したいというニーズも少なくありません。

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そうした要望に応える1台として2019年に登場したのが、トヨタのコンパクトSUV「ライズ」です。

ライズはトヨタのSUVラインナップのなかでもっともコンパクトな位置づけにあるモデルで、開発と生産はダイハツ工業が担当しています。

同時期にOEM元の兄弟車である「ロッキー」も登場し、2車種でコンパクトSUV市場を盛り上げました。

発売は2019年11月で、日本の道路事情に適したサイズ感と実用性を兼ね備えたことから、多くのユーザーの関心を集めました。

その人気は販売実績にも表れています。日本自動車販売協会連合会が発表した2026年2月の新車登録台数では8726台を記録し、ランキング4位に入るなど、発売から時間が経っても安定した需要を維持しています。

扱いやすさと実用性を兼ね備えたコンパクトSUVとして、幅広い層から支持されていることがうかがえます。

ラインナップのなかでもっとも手頃なグレードに位置づけられているのが「ライズ X（ガソリン車・2WD）」です。

エントリーモデルではありますが、基本性能や装備はしっかりと整えられており、初めてSUVを選ぶ人やコストを抑えたい人にも選びやすい仕様となっています。

ボディサイズは全長3995mm×全幅1695mm×全高1620mmで、ホイールベースは2525mmです。

コンパクトな車体ながら、室内は長さ1955mm×幅1420mm×高さ1250mmと十分な広さを確保しています。

取り回しやすいサイズでありながら、乗員がゆったりと過ごせる空間を実現している点は、このクルマの大きな特徴といえるでしょう。

外観はシンプルで実用性を重視したデザインです。ボディ同色のアウトサイドドアハンドルやブラック仕上げのバックドアガーニッシュ、16インチのスチールホイールなど、エントリーグレードらしい落ち着いた仕様となっています。

一方で、ヘッドランプにはLEDを採用し、クリアランスランプも備えることで、現代的な印象もしっかりと持たせています。

ボディカラーは7色のモノトーンが用意されており、好みに合わせて選ぶことができます。

室内はブラックを基調とした落ち着いたデザインでまとめられています。ステアリングにはウレタン素材が使われ、メーターは視認性の高いアナログ式とLCDマルチインフォメーションディスプレイを組み合わせた構成です。

シートは2列5人乗りで、ファブリック表皮を採用しています。後席は6：4分割可倒式となっており、荷物の量や形状に応じてシートアレンジを行うことができます。日常の買い物からレジャーまで、さまざまな場面で使いやすい設計といえるでしょう。

安全面にも配慮がなされています。ライズにはダイハツの先進安全装備「スマートアシスト」が搭載されており、衝突警報機能や車線逸脱警報、標識認識機能などがドライバーをサポートします。

また、アクセルとブレーキの踏み間違いによる急発進を抑える誤発進抑制制御や、シフト操作時の急加速を抑えるドライブスタートコントロールなども備わっており、日常の運転時に安心感をもたらしてくれます。

パワートレインには、最高出力87PS、最大トルク113Nmを発生する1.2リッター直列3気筒エンジンが搭載されています。

トランスミッションにはD-CVTを組み合わせ、スムーズで軽快な走りを実現しています。駆動方式はFFで、WLTCモード燃費は20.7km／Lと経済性も良好です。

普段の通勤や買い物だけでなく、長距離移動でも燃料費を抑えられる点は魅力といえるでしょう。

そして気になる価格（消費税込み）ですが、「ライズ X（ガソリン車・2WD）」は180万700円（消費税込み）となっています。

トヨタのSUVラインナップのなかで最も手の届きやすい価格設定でありながら、装備や実用性はしっかりと確保されています。

また、この価格帯は軽自動車の上級グレードに匹敵することもあり、「軽自動車を検討していたけれど、もう少し余裕のあるクルマが欲しい」と考える人にとっても魅力的な選択肢となるでしょう。