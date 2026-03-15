小学生の娘が母に宛てたホワイトボードの書き置きがSNSで話題になっている。



【写真】ほっこりしますね～娘さんが描いた絵

「今日（公園）にあそびに行ってきます。5時半に帰ります」「おはしを学校にわすれました！！ごめんなさい」といった連絡事項に加え、「今日（好きな子）くんがあそびにくると言っていたのできんちょうします！！」と書かれていたこのホワイトボード。



子供ならではのあどけない率直な内容に、多くの人が「かわいすぎる」「ちゃんと報告して偉い」「字が丁寧」とほっこりした様子だ。この投稿について、お母さんのmomokoさんに詳しく話を聞いた。



ーーこの書き置きを見つけたとき、どう感じましたか？



momoko：連絡事項をしっかり書くあたり、娘らしいなとほほえましく思いました。普段は学用品など、買ってきて欲しいものを「赤鉛筆」「方眼ノート」「自由帳」など兄妹全員が箇条書きで書き込む用のホワイトボードなので、びっしり文章が書いてあったことに少し驚きました。



もともと好きな男の子がいるという話は聞いていたので、素直に応援したい気持ちになりました。小学生の頃って学校の外で好きな子に会うだけでドキドキしたよなーと、懐かしい気持ちにもなりました。



ーーお嬢さんは好きな子との時間を楽しめた様子でしたか？



momoko：お互いの習い事などの関係で、なかなか一緒に遊ぶ機会がないようで、貴重な時間になったようです。一緒には遊んだけど、その場にいたたくさんの子たちみんなと遊んだようで「楽しかったー！」とだけしか言いませんでした。そのあたりはまだ低学年だなぁーと、それはそれでほほえましかったです。



ーー「親子関係が素敵」といったコメントも見受けられました。



momoko：兄妹が4人と多く、兄2人はスポーツをしていて送迎などに時間を取られがちですし、下の子は3歳とまだ手がかかるので、特にこの子に関しては4人の中でも細やかに気を配れていないのではないかと反省の日々です。



積極的に話をしてくれる子なので、なるべく話を聞くようにしながら、何かにつけてハグしています。娘から拒否されるようになるまでは、ずっと続けていきたいです。



ーー投稿の反響へのご感想をお聞かせください。



momoko：とにかく娘が嬉しそうだったのが私も嬉しかったです。「報連相、自分の気持ちを書けてて偉いね」「字が丁寧だね」と声をかけていただいたことを伝えると、とてもニコニコしていました。



担任の先生が正しい漢字やお手紙、作文の書き方をしっかり教えてくださったのだなと感謝です。そして、この小さな恋を皆さんが見守ってくれて声をかけてくださったことがとても温かかったです。まだ小2なので、これからもみんな仲良くしてほしいですし、見守っていきたいです。



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momokoさんの言葉からは娘を思う母親の温かなまなざしが伝わってきた。小さな恋と、それをそっと見守る家族…momokoさん親子の幸福な時間がこれからも長く続くよう願いたい。



（よろず～ニュース特約・皮下 勇生）