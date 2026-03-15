「ハーゲンダッツからMOWへ」物価高で“生活レベル”を下げる人々「服はしまむら」「カット1300円」でも意外と平気？

モノが高い！ あらゆる物品が値上がりしており、みなさまの給与はそれほど上がらないし税金もなんか笑えるほど高いこの時代。なかなか生活もままならないって人も多いのではないだろうか。

野菜も突然高騰したりするし、今だとガソリンもまた上がるみたいね。とにかく生きるにも金が余計にかかる。そんな時代です。

俺もインボイス事業者になって2年。確定申告を済ませれば今まで発生しなかった5桁の税金が追加で発生するし、もう何なのよって感じである。これではまるで生存税。勘弁してくれ高市！

というわけで、今回は生活するうえであれば便利なんだけど、なくても困らないモノ。節約のためにレベルを下げても大丈夫なモノについて考えてみたい。（文：松本ミゾレ）

「ラップは業スー。トイペは再生紙」

先日、5ちゃんねるで何かネタでも探そうと思ったらなんかアクセスできなくなっていたので、妥協してガールズちゃんねるを閲覧。すると「【節約】レベルを下げても問題ないものpart12」という面白そうなトピックを発見した。

生活の水準が下がるのだとしても、実はなんとか我慢できる。そういったモノについての書き込みがたくさんある。要は多少QOLが低下しても、背に腹は代えられないから我慢して安い商品を使っているよって感じの声がいっぱいあるトピックということになる。

妥協って生活のハリをなくすものではあるけれど、不景気なんだし仕方ない。

参考になりそうな声を引用してみよう。

「ハーゲンダッツのバニラ→MOWのバニラ」

「シャンプー・トリートメント プチプラだったもののも軒並み値上げしていて迷子になってる」

「ラップは業スー。トイペは再生紙」

「洋服 しまむらで十分」

「激安美容院カット1300円、白髪染め2200円 職場の年配の人に教えてもらって試しに行ったら安くても何も問題なくすっかりリピーター」

と、こんな感じで生活にかかる様々な場面でのコストをカットし、節約している様子が窺える。本当はお金の問題なんか気にせず、自分が本当に使いたいモノに囲まれて生活したいよね。

でもそれができるような時代では、もはやないのだ。

インスタとか見ててもわかるでしょ？キラキラ系のアカウントが「私、こんな贅沢してます」と頑張って虚勢を張りつつもしょうもない商品のPRに明け暮れているじゃない。みんな、金がねえんだ。

オタク関連商品も値上がり続けていてつらい！

ここからはオタクである僕の目線での話でも。僕はガンダムとか怪獣が好きで、フィギュアも結構買ってたクチなんだけども、ここ数年一気に商品そのものの価格が高くなってしまい、かなり気後れする状況だ。

ガンダムの完成品可動トイとかは、5年ぐらい前に7,000円台だったものが、今や同じシリーズでありながら10,000円オーバーというケースが続出している。もちろん質は悪くもないんだけど、こうまで高くなると間違っても「全部集めよう！」とはならない。

ガンダムに関してはガンプラも再販されるたびにちょっとずつ値上がりしてるし。こないだなんで昔は500円とかで売ってたバーサルナイトガンダムの組み立て式トイの復刻版が6,600円で登場したんだぜ。なんだそれ。買えないわよ。

ゴジラとかもソフビはクオリティもそんなに高くないものが、3,000〜5,000円台で発売される例も続発している。ソフビということもあって細かい部分はモールドもぬるいから迫力もないのに、その値段はちょっと……気に入らない部分はパテで改造とかもできるけど、まず高いと買おうとも思えなくなるんだわ。

ウルトラ怪獣ソフビなんてもう最悪で、今は縮小されちゃって10cmぐらいしかないのでモールドもダルダル。全然かっこよくない。恐らく原型時点ではしっかりシャープなんだろうけど、ソフビにしちゃうから……もうソフビとかいいから塩ビにすれば？ と思うことしきりだ。

昔も一部塩ビパーツのソフビ人形とか売ってたんだし。でも、その別パーツを用意するコストをどうにかするとかがもう無理なんだろうな。塗装も全然足りてないし。

生活のレベルを下げて無理矢理集める、というほどにオタク心を燃やすアイテムがそんなに多くないのは幸か不幸か。オタクが嗜好品を買い控えるようになっちゃ終わりだぞって話ではあるけども、それにしたって高いしクオリティも昔より低いんだもの。これはまあ、企業努力で挽回できる話でもないから、どうしようもないことだけどね。

それにしたって数千円払って納得いかないモノを買い、それを改造したりリペイントしてやっと満足できる一品に仕上がるというのも、なんか無性に疲れるんだよなぁ。

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