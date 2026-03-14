「オープン戦、巨人１−８日本ハム」（１４日、東京ドーム）

昨年限りで現役を引退した長野久義氏（４１）が引退試合に臨み、最終打席で中前打を放ち、大歓声に包まれた。

試合後は晴れ晴れとした表情で会見した。

−引退試合

「久々の東京ドーム。すごい乾燥してました。唇がめちゃくちゃ乾いてたんで、リップクリームずっと塗ってましたけど（笑）。本当に久しぶりに東京ドーム戻ってきて大歓声をいただいて、うれしかったです」

−東京ドームで１番思い出に残っていること

「やっぱり２０１２年の最後、日本シリーズでファイターズと試合をして日本一になった瞬間が一番印象に残ってますね」

−最後の打席でセンター前

「投手の柳川くんも真っすぐ投げてくれましたし、キャッチャーの進藤は高校の後輩で打たしてくれたと思います。セカンドの上川畑が大学の後輩なので、捕るかなと思ったんですけど、よかったです。捕らなくて」

−一塁でホッとした表情

「何かびっくりするぐらい緊張はしなかった。あと最初にスイングした時に手袋が破けてしまって。それがすごい気になっちゃって、どうしようかと思いながら隠してやってました。（手袋破れたのは）スイングがちょっと速すぎて（笑）。手袋がもしかしたら耐えられなかったのかな」