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通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「自宅のWi-Fiはこれで決まり！楽天モバイルの固定回線化でコスパ最強のホームルーターをガチ比較」と題した動画を公開。楽天モバイルのSIMを活用し、自宅のWi-Fi環境を安価に構築するための最適なホームルーターを徹底比較した。



本間氏は、毎月の光回線代が高いと感じている人向けに、楽天モバイルのSIMを他社製のホームルーターで利用する「固定回線化」という方法を提唱。ただし、この方法はメーカーの動作保証外であるため「自己責任」になると注意を促した。その上で、リスクを最小限に抑えつつコストパフォーマンスを最大化する選択肢として、数千円で購入可能な中古ルーターに着目した。



今回比較したのは、「ドコモ home 5G旧端末HR01」「WiMAXの旧端末L12」「WiMAXの最新端末L13」の3機種。平日の昼12時台と夜21時台という回線が混み合いやすい時間帯で、それぞれの通信速度を実測レビューした。



検証の結果、価格が3,000円台と最も安価なHR01は、5G非対応でWi-Fiの飛距離も短く、「戸建てや広い部屋で使うには不向き」と評価。一方、約6,000円で購入した中古のL12は5Gにも対応し、最新機種のL13と比較しても「体感がほとんど変わらないサクサク感」で、本間氏は「超快適の一言」と絶賛した。



結論として、本間氏は「とにかく初期費用を抑えたい、コスパ最強のベストバイは中古のL12」と断言。中古に抵抗がある人や、より長く安心して使いたい人には、圧倒的なスペックを誇る新品のL13を推奨した。楽天モバイルとこれらのルーターを組み合わせれば、月額3,278円で無制限のWi-Fi環境が手に入り、年間で数万円の節約につながる可能性があると締めくくった。