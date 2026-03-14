楽天モバイルの固定回線化は「コスパ」こそ至高！数千円の中古WiMAXルーターが最強だった
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通信費見直しアドバイザーの本間輝明氏が、自身のYouTubeチャンネル「ネット乗り換えチャンネル」で「自宅のWi-Fiはこれで決まり！楽天モバイルの固定回線化でコスパ最強のホームルーターをガチ比較」と題した動画を公開。楽天モバイルのSIMを活用し、自宅のWi-Fi環境を安価に構築するための最適なホームルーターを徹底比較した。
本間氏は、毎月の光回線代が高いと感じている人向けに、楽天モバイルのSIMを他社製のホームルーターで利用する「固定回線化」という方法を提唱。ただし、この方法はメーカーの動作保証外であるため「自己責任」になると注意を促した。その上で、リスクを最小限に抑えつつコストパフォーマンスを最大化する選択肢として、数千円で購入可能な中古ルーターに着目した。
今回比較したのは、「ドコモ home 5G旧端末HR01」「WiMAXの旧端末L12」「WiMAXの最新端末L13」の3機種。平日の昼12時台と夜21時台という回線が混み合いやすい時間帯で、それぞれの通信速度を実測レビューした。
検証の結果、価格が3,000円台と最も安価なHR01は、5G非対応でWi-Fiの飛距離も短く、「戸建てや広い部屋で使うには不向き」と評価。一方、約6,000円で購入した中古のL12は5Gにも対応し、最新機種のL13と比較しても「体感がほとんど変わらないサクサク感」で、本間氏は「超快適の一言」と絶賛した。
結論として、本間氏は「とにかく初期費用を抑えたい、コスパ最強のベストバイは中古のL12」と断言。中古に抵抗がある人や、より長く安心して使いたい人には、圧倒的なスペックを誇る新品のL13を推奨した。楽天モバイルとこれらのルーターを組み合わせれば、月額3,278円で無制限のWi-Fi環境が手に入り、年間で数万円の節約につながる可能性があると締めくくった。
本間氏は、毎月の光回線代が高いと感じている人向けに、楽天モバイルのSIMを他社製のホームルーターで利用する「固定回線化」という方法を提唱。ただし、この方法はメーカーの動作保証外であるため「自己責任」になると注意を促した。その上で、リスクを最小限に抑えつつコストパフォーマンスを最大化する選択肢として、数千円で購入可能な中古ルーターに着目した。
今回比較したのは、「ドコモ home 5G旧端末HR01」「WiMAXの旧端末L12」「WiMAXの最新端末L13」の3機種。平日の昼12時台と夜21時台という回線が混み合いやすい時間帯で、それぞれの通信速度を実測レビューした。
検証の結果、価格が3,000円台と最も安価なHR01は、5G非対応でWi-Fiの飛距離も短く、「戸建てや広い部屋で使うには不向き」と評価。一方、約6,000円で購入した中古のL12は5Gにも対応し、最新機種のL13と比較しても「体感がほとんど変わらないサクサク感」で、本間氏は「超快適の一言」と絶賛した。
結論として、本間氏は「とにかく初期費用を抑えたい、コスパ最強のベストバイは中古のL12」と断言。中古に抵抗がある人や、より長く安心して使いたい人には、圧倒的なスペックを誇る新品のL13を推奨した。楽天モバイルとこれらのルーターを組み合わせれば、月額3,278円で無制限のWi-Fi環境が手に入り、年間で数万円の節約につながる可能性があると締めくくった。
YouTubeの動画内容
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チャンネル情報
通信費見直しアドバイザーの本間輝明が、格安SIMや光回線など、ネット回線全般の乗り換えをサポートするチャンネルです。私は、通信費見直し教室を通じて1,000人以上にスマホやネット回線の通信費を見直しサポートしてきました。スマホやネット回線選びに役立つ専門的な情報をわかりやすくお伝えします。