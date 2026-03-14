【速報】スト6世界大会、日本の21歳・さはら選手が初出場・初優勝！賞金100万ドル(約1.5億円)を獲得
【画像】世代交代？TOP4には若手プレイヤーが揃った
「ストリートファイター6」のCAPCOM公式世界大会「CAPCOM CUP 12」が、2026年3月11日から3月14日までの4日間、東京・両国国技館で開催された。全世界のトッププレイヤー48名が集結した本大会で、初出場のさはら選手が栄冠に輝き、賞金100万ドル(約1億5000万円)を手にした。
■「現実とは思えない」21歳の新星、無欲の1.5億円
100万ドル(約1億5000万円)という巨額賞金の使い道を問われると、「夢じゃないっすよね…？ほんとに、なんだこれは、現実とは思っていないです！」と、あまりの快挙に実感が湧かない様子で答え、会場の笑いと温かい拍手を誘った。また、自身にとってこの優勝が持つ意味を問われると、言葉を噛み締めるようにこう振り返った。
「家族や友達に、今まで胸を張って誇れるものがなかった。今回、ようやく誇ることができる『優勝』という結果が出せて本当によかったです」
格闘ゲーム界の頂点に立ち、名実ともに「世界最強」を証明した21歳。その謙虚な姿勢と家族への想いに、会場となった両国国技館からは惜しみない賛辞が送られた。
■CAPCOM CUP 12 TOP16 - FINAL結果速報
CAPCOM CUP 12最終日となる3月14日は、TOP16から優勝者を決めるFINALまでの試合が行われた。TOP16に残ったプレイヤーは、Blaz、Chris Tatarian、ふ〜ど、Big Bird、さはら、Xerna、Dual Kevin、ももち、Vxvao、きんちょ、LeShar、ひぐち、Micky、MenaRD、Kilzyou、板橋ザンギエフ(敬称略)の16選手。
この16名から、2025年「CAPCOM CUP 11」準優勝のBlaz選手(チリ)、Kilzyou選手(フランス)、日本勢からはさはら選手(Good 8 Squad所属)とひぐち選手(ZETA DIVISION所属)がTOP4に勝ち上がった。
全員が2000年代生まれという若手プレイヤーで占められたTOP4。SEMI FINALS第1戦は、さはら選手が5-3でBlaz選手に勝利。第2戦ではフルセットの激闘をKilzyou選手がひぐち選手を下し、5-4でFINALへの進出を決めた。
決勝戦は、カプコン公式チームリーグ戦「ストリートファイターリーグ: Pro-JP 2025」でも活躍したさはら選手と、フランスの強豪・Kilzyou選手が激突。ここまで舞、キャミィを使い分け、数々の逆転劇を見せてきたKilzyou選手だったが、さはら選手のエドが立ち回りで制し、優勝の栄冠を手にした。
■CAPCOM CUPとは？「ストリートファイター6」世界最強プレイヤーを決める個人戦
CAPCOM CUP(カプコンカップ)は、CAPCOMが主催するストリートファイターシリーズ世界最高峰の個人戦大会。完全招待制の賞金付き大会で、予選として扱われる「CAPCOM Pro Tour」大会群で出場資格を得た代表者が出場できる。優勝賞金は100万ドル、予選大会である「CAPCOM Pro Tour 2025」と合わせてシーズン賞金総額200万ドル以上の規模で開催。優勝者はカプコンカップ13出場権を獲得し、TOP4の4選手はサウジアラビアのリヤドで開催される世界最大のeスポーツイベント「Esports World Cup 2026」への出場権を得る。
ルールは昨年までの内容から刷新され、3月11日・12日は予選フェーズ1を開催。4名12グループで3試合先取のダブルエリミネーショントーナメントが行われ、ウィナーズで突破した12名がTOP16 - FINALへ進出した。3月13日に行われた予選フェーズ2では、予選フェーズ1をルーザーズで突破した12名が3名4グループで、3試合先取の総当たり戦を実施。各グループ1位の選手4名がTOP16 - FINALの出場を決めた。
3月14日のTOP16 - FINALは、5試合先取のシングルエリミネーショントーナメントで行われた。日本勢からは、ふ〜ど選手、さはら選手、ももち選手、きんちょ選手、ひぐち選手、板橋ザンギエフ選手の6名がTOP16まで勝ち進んだ。
■CAPCOM CUP 12 TOP16 - FINAL 順位表
※選手名(年齢／使用キャラ)
優勝：さはら(21歳／Cエド)
2位：Kilzyou(24歳／C舞・Cキャミィ)
3位：Blaz(16歳／Cサガット)
4位：ひぐち(24歳／Cガイル)
5位：ふ〜ど(40歳／Cエド)
5位：DualKevin(30歳／Cラシード)
5位：Micky(17歳／C舞・Cキャミィ)
5位：Vxvao(27歳／Cエド・C舞・Cベガ)
9位：板橋ザンギエフ(44歳／Cザンギエフ)
9位：LeShar(26歳／Cエド)
9位：MenaRD(26歳／Cブランカ)
9位：きんちょ(31歳／Cテリー)
9位：Big Bird(28歳／Cラシード)
9位：ももち(40歳／Cエド)
9位：Chris Tatarian(31歳／Cケン)
9位：Xerna(19歳／C舞)
(C)CAPCOM
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