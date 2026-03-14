岡山・倉敷の結婚式場を丸ごと貸切！ ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「団体旅行向け特別プラン」

記事ポイント 2026年2月25日より旅行会社向け「団体旅行向け特別プラン」提供開始岡山・倉敷エリア5会場を非日常空間として貸切で活用可能婚礼クオリティの料理と専属プランナー対応で団体旅行の満足度を向上 2026年2月25日より旅行会社向け「団体旅行向け特別プラン」提供開始岡山・倉敷エリア5会場を非日常空間として貸切で活用可能婚礼クオリティの料理と専属プランナー対応で団体旅行の満足度を向上

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、岡山・倉敷エリアで5つの結婚式場を展開するウェディング運営企業です。

2026年2月25日から、旅行会社向けに「団体旅行向け特別プラン」の提供を開始しました。

結婚式場の「非日常空間」「演出力」「おもてなし品質」を、社員旅行や周年記念旅行・インバウンド団体旅行の食事会場として活用できます。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「団体旅行向け特別プラン」

提供開始：2026年2月25日対象：旅行会社（社員旅行・周年記念旅行・インセンティブツアー・インバウンドなど）会場：岡山・倉敷エリア5会場（大聖堂・披露宴会場・ガーデンほか）特徴：大型バス駐車場完備・専属シェフによる料理・専属プランナーのサポート問い合わせ：aria@nishikiya-g.co.jp（受付10:00〜19:00・水曜定休）

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは、結婚式場が本来持つ「非日常空間」「演出力」「おもてなし品質」に着目し、団体旅行の食事会場として活用できる多様なプランを旅行会社に提案しています。

社員旅行・親睦旅行・招待旅行のほか、インセンティブツアー・表彰旅行・インバウンドなどの特別性の高い団体旅行まで、幅広い旅行商品に組み込める内容が中心です。

音響・照明・映像などプロ仕様の設備を備え、専属プランナーによるイベント運営サポートも提供します。

ホテル宴会場や大型レストランとは異なる建築・インテリア・空間演出が、記念旅行や節目の旅行でも特別感を生み出します。

（1）非日常空間の活用

大聖堂・披露宴会場・ガーデンなどを貸切で活用し、一般の宴会場にはないロケーションを提供します。

大型バス駐車場も完備しており、社員旅行や招待旅行のハイライトとして利用できます。

懇親会・記念パーティー・旅行最終日のクロージングディナーなど、旅行内容や参加者層に応じた使い分けが可能です。

大聖堂のチャペルや曲線を描く螺旋階段など、式場ならではの建築意匠が会場の非日常性を高めています。

必要に応じて簡易的なセレモニーや挨拶演出にも対応します。

（2）料理へのこだわり

専属シェフが婚礼で培った調理技術を活かし、地元の食材をふんだんに使用した料理を提供します。

ブライダルと同等のクオリティで団体旅行向けにアレンジしたコース料理やビュッフェを用意しています。

オープンキッチンでの調理演出は、食事体験をより印象的なものにします。

地元産の食材を使った和食御膳や本格フレンチなど、多彩なメニューを取りそろえています。

刺身盛り合わせや地産地消メニューが、旅行中の食事に地域らしさを加えます。

季節の野菜や地元産の食材を彩りよく盛り付けた料理も提供します。

画一的な宴会料理ではなく、婚礼と同等のクオリティで提供することが特徴です。

（3）専属スタッフのサポート

式場運営で磨かれた進行管理・演出ノウハウを活かし、専属プランナーがイベント全体をトータルサポートします。

（4）様々な活用シーン

社員旅行や親睦旅行では、プライベートガーデンを貸切にしたパーティーとして活用できます。

周年記念・創立記念の旅行では、巨大スクリーンと音響設備を使ったヒストリームービーの上映や、大階段での集合写真など式場ならではの演出が可能です。

インセンティブ・表彰旅行では、レッドカーペットやスポットライトを活用した授賞式を実現し、功績者を称える演出ができます。

インバウンド団体旅行のパックにも組み込みやすく、海外からの旅行者に日本での特別な体験を提供できます。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループは2026年2月25日より旅行会社向けの「団体旅行向け特別プラン」の提供を始めました。

岡山県倉敷市に所在し、同エリアで5つの会場を展開しています。

今後は岡山・倉敷エリアの観光と組み合わせたモデルコースや、旅行会社との共同企画開発も予定しています。

ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「団体旅行向け特別プラン」の紹介でした。

よくある質問

Q. ＮＩＳＨＩＫＩＹＡグループ「団体旅行向け特別プラン」はどのような団体に向けたプランですか？

社員旅行・周年記念旅行・親睦旅行・招待旅行などの一般団体旅行のほか、インセンティブツアー・表彰旅行・インバウンドなどの特別性の高い団体旅行まで幅広く対応しています。

Q. 旅行での使い方にはどのような選択肢がありますか？

団体懇親会・記念パーティー・旅行最終日のクロージングディナーなど、旅行内容や参加者層に応じた使い分けが可能です。

Q. 料理はどのような内容ですか？

専属シェフが地元の食材をふんだんに使用した本格フレンチ・和洋折衷料理や地産地消の和食御膳を、ブライダルと同等のクオリティで提供します。

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