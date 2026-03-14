4月5日より放送・配信がスタートする杏とヤスペル・ペーコネンがW主演を務める『連続ドラマＷ BLOOD & SWEAT』のメイキング映像が公開された。

参考：杏、日本とフランスの二拠点生活の先に見据える自身のキャリア 「これからが本当の試練」

本作は、2022年にハリウッドとの共同制作で話題を呼んだ『TOKYO VICE』に続く、WOWOWが贈る新たな海外共同製作プロジェクト。日本の制作会社・AX-ONと、フィンランドの制作会社・ICS Nordicとの共同製作による完全オリジナルのクライムサスペンスだ。

WOWOW連続ドラマの主演は2013年の『CLAMP ドラマ ホリック～xxxHOLiC～』以来となる杏と、フィンランドの人気俳優ペーコネンがW主演を務める。撮影は、2024年12月より、日本とフィンランドで長期間かつ大規模ロケにて敢行。フランスと日本の2拠点生活を送る杏は、本作の撮影のために約3か月もの間、家族とともにフィンランドに滞在した。日本からのキャスト陣には、濱田岳、高杉真宙、福士誠治、時任勇気、早乙女太一、國村隼といった実力派俳優陣が集結。フィンランド、ドイツからのキャスト陣には、エリアス・サロネン、マーリン・ローズ、ミッコ・ノウシアイネン、アリナ・トムニコフ、ゼファン・スミス=グナイスト、アンティ・レイニが決定している。

公開されたメイキング映像には、日本とフィンランドを中心に国際色豊かなスタッフ・キャストが参加した撮影の舞台裏や、初公開となる本編映像のほか、杏、ヤスペル・ペーコネン、濱田岳、高杉真宙、早乙女太一、國村隼らキャスト陣のインタビューも収録。撮影のため家族とともに3カ月間フィンランドに滞在した杏が現地での暮らしを語る場面や、日本での撮影を楽しみにしていたというヤスペルが、日本のスタッフや現場の印象、そして初日から息の合った杏との共演を振り返る様子も映し出されている。

また、杏演じる刑事・涼宮亜希の相棒である刑事・高木啓介役を演じた濱田は、本作のオファーを受けた際について「聞いたことのない規模感。初めてのものに出会うわくわく感」と語る。亜希の弟で刑事の涼宮龍二役を演じた高杉も「やられた！」と驚いたという先の読めないストーリー展開を、海外キャスト陣も絶賛。さらにフィンランドロケに参加した日本人通訳・田中博文役の早乙女は、海外キャストとの芝居のやりとりや、撮影現場で見た座長・杏の姿について語っている。亜希の父・徳朗を演じた國村は、「北欧特有のダークでミステリアスな世界観と日本の文化がうまくミクスチャーされている」と作品の印象を明かした。メイキングには、日本とフィンランドで行われた大規模ロケの様子のほか、アクションや銃撃戦、時を超えたストーリー展開など、本作のスケール感を垣間見ることができる初公開映像も多数収められている。

さらに、本作の第1話がWOWOW公式YouTubeチャンネルおよびWOWOWオンデマンドにて無料配信されることも決定。4月5日22時からの放送と同時に配信される。（文＝リアルサウンド編集部）