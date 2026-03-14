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脳科学者の茂木健一郎氏が自身のYouTubeチャンネルで「エージェントAIの制作は、心脳問題と同等。」と題した動画を公開した。大規模言語モデルの登場によって復権した「自然言語」の重要性を説き、その曖昧さこそがAIの自律性を実現する鍵であると主張。これまで科学の世界で重視されてきた数学的言語を「ポンコツなんだよね」と指摘した。



動画の冒頭で茂木氏は、ChatGPTの登場以降、顕著な現象として「自然言語の復権」が起きていると語る。かつて自然言語は、数学のような形式言語に比べて曖昧で「価値が低い」と見なされる風潮があったが、それは「我々の考え違い、あるいは考えが足りなかった」と指摘した。



茂木氏は、世界を記述する上で数学的言語は特定の文脈を設定しなければ機能せず、それなしでは「むしろ貧しい」と解説。対照的に、自然言語は「曖昧さという柔軟さ」や「連結の力強さ」を持っており、それが実用上、非常に使い勝手が良いと主張した。



特に、AIが自律的に行動する「エージェントAI」において、その「意図」や「目的」を記述するには自然言語が不可欠であると力説する。「この部屋を掃除してください」といった日常的な指示は、数式で記述しようとすること自体に意味がないと例を挙げた。さらに、人間の「成功したい」「幸せになりたい」といった目標は、インフレや価値観の変化など、状況に応じて絶えず変化する曖昧なものであると説明。このような流動的なゴールに柔軟に対応できない数学的言語を「ポンコツなんだよね」と断じた。



最終的に茂木氏は、自然言語の根底にある「言葉の意味」は、意識の問題である「思考的クオリア」そのものであると解説。そのため、自律的なエージェントAIを開発することは「心脳問題と等々だ」と結論付け、AI研究が人間の意識の謎に迫る深遠なテーマであることを示して動画を締めくくった。