毎分30台以上の新エネ車がラインオフする「中国のスピード」―中国メディア

中国の新エネルギー車の年間生産台数は、2018年の115万台から2024年には1200万台を超えた。わずか6年で100万台規模から1000万台規模へと急成長し、中国は世界で初めて新エネルギー車の年間生産台数が1000万台に達した国となった。

今年の政府活動報告によると、25年における中国の新エネルギー車年間生産台数は1600万台を超え、電気自動車用充電設備は2000万基を突破した。

中国自動車工業協会によると、25年に新エネルギー車の生産台数は1662万6000台に達した。これを基に計算すると、平均して毎分31台の新エネルギー車がラインオフしたことになる。

「新エネルギー車産業発展計画（21-35年）」は、25年までに新エネルギー車の新車販売台数を自動車全体の新車販売台数の約20％にするとの目標を掲げていた。この目標はすでに目標値を大幅に上回る形で達成された。同協会のデータによると、25年12月の自動車新車販売台数に占める新エネルギー車のシェアは50％以上に達した。

この飛躍的な規模拡大は製造、技術、貿易が連動して発展した結果だ。

効率的に稼働するロボットアーム、スムーズに連携するフレキシブル生産ライン、主要工程の無人化。これらは中国製造業のスマート化と高度化を如実に示している。

第14期全国人民代表大会（全人代）第4回会議初の「部長通路」で、中国工業情報化部の李楽成（リー・ラーチョン）部長は「25年末時点で、中国の一定規模以上（年売上高2000万元以上）の製造企業におけるAI技術導入率は30％を超え、無人生産ラインや人間と機械の協働が作業現場や工場における『潮流』となっている」と説明した。（提供/人民網日本語版・編集/NA）