【成城石井】2651人が選んだ「ガチ推し」NO.1が決定！大人気のパンが今だけ“1個増量”の神コスパ
「今日はちょっと美味しいものが食べたいな」という時、真っ先に足が向いてしまう成城石井。珍しい輸入食品やこだわりの生鮮食品が並ぶ店内は、まさに“食のテーマパーク”ですよね！ 中でも、ついカゴに入れてしまうのが、絶品揃いのパンやデザート、お惣菜たち。実はその多くが、自社の製造拠点で職人さんによって作られているってご存知でしたか？ 「だからあんなに美味しいんだ！」と、そのこだわりぶりに沼るファンが後を絶たないんです。
■ついに発表！「成城石井“愛されグルメ”大賞」の気になる結果は…？
今年1月に投票が実施された、激アツなイベント「成城石井“愛されグルメ”大賞」。成城石井の自家製商品の中から「私の推しはこれ！」と1票を投じる、お客さん参加型のアワードです。「おかず・ごはん・サラダ・パン・デザート」の5部門で、トップ争いを勝ち抜いた、栄えある第1位たちがこちら！
おかず部門「成城石井自家製 四川山椒ピリ辛麻婆豆腐」
ごはん部門「成城石井自家製 フォー・ガー（鶏肉のフォー）」
サラダ部門「成城石井自家製 ポテトサラダ」
パン部門「成城石井自家製 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル」
デザート部門「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」
見てください、この納得のラインナップ！ 皆さんのお気にいりは入っていましたか？ どれもこれも語り尽くしたい名品ばかりですが、今回は大賞に輝いた5つのスター商品の中から、「パン部門」と「デザート部門」をピックアップしてご紹介します！
■【パン部門1位】大きなマカダミアナッツがごろごろと！至福のもっちりベーグル
・「成城石井自家製 ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル」3個496円
見事パン部門の頂点に輝いたのは、ひと口食べれば納得！のベーグル。最大の特徴は、なんといってもその「もっちり感」にあります。実はこれ、熱湯でこねて小麦粉の甘みを引き出す「湯種」と「米粉」を使っているんですって。驚くほどしっとり、吸い付くような柔らかさに仕上がっています。
半分に割ってみるとびっくり！ 名前の通り、大きなマカダミアナッツが、遠慮なくごろっごろと入っているんです！ ほんのり甘い生地に、ナッツのカリッと香ばしい食感が最高のアクセント。そこにクランベリーの甘酸っぱさが加われば…もう、お口の中が幸せの大渋滞です。そのままでも美味しいですが、軽くトーストするのが絶対おすすめ！ 外はパリッ、中はもっちり感がさらにパワーアップします。
■【デザート部門1位】3層構造の食感が楽しい「プレミアムチーズケーキ」
・「成城石井自家製 プレミアムチーズケーキ」1本1,026円
デザート部門の第1位は、成城石井の顔とも言える大人気商品「プレミアムチーズケーキ」です。実はこれ、開発者さんが「成城石井にしかない、とっておきのスペシャリテを作りたい！」との思いで、なんと4年もの歳月をかけて完成させた一品なんです。2003年の発売から、ファンの皆さんのリアルな口コミでじわじわ広がったというエピソードも、なんだか納得しちゃいますよね。
このチーズケーキ、ただ濃厚なだけじゃないんです。一口食べた瞬間に「おっ！」と驚く秘密は、緻密に計算された贅沢な3層構造にあります。
一番下で土台を支えるのは、きび糖を使ったしっとりと優しい甘さのスポンジ生地。その上には、濃厚なクリームチーズをたっぷりと使ったチーズケーキ生地が重なります。ジューシーなレーズンと香ばしいスライスアーモンドがたっぷりと混ぜ込まれていて、食べるたびに変化する食感がたまりません。そして仕上げの最上層には、アーモンドプードルとバターを贅沢に使った、サクサクほろほろの「シュトロイゼル」が。この3層のハーモニーが、至福のひとときを運んでくれます。
さらに、個人的に拍手を送りたいポイントが、常温で持ち運びができること。お友達のおうちへ遊びに行くときの手土産にしても、保冷剤の心配がいらないのは本当にありがたいですよね。「これ、成城石井で一番人気のデザートなんだよ」なんて一言添えれば、ティータイムが盛り上がること間違いなしです！
■いざ、美味しさの最前線「成城石井セントラルキッチン」へ潜入！
“愛されグルメ”大賞に輝いたこだわりの商品は、どうやって生み出されているのでしょうか。その秘密を探るべく今回お邪魔したのは、神奈川県大和市にある「第3セントラルキッチン」。こちらのキッチンは24時間フル稼働。約1,050人ものスタッフの方々が、私たちの「美味しい！」のために日々腕を振るっているのだそうですよ。
実は成城石井がお惣菜を作り始めたのは、なんと1970年代。まだお惣菜を買って食卓に並べるのが珍しかった時代のことです。「これから働きに出る女性が増えれば、手軽に出せるお惣菜が、きっと毎日の助けになる」と予見して、たった1店舗だった成城店のバックヤードでお料理を作り始めたのが、すべての始まりなんだとか。その後、1996年には町田で初の専用キッチンがスタート。現在では3つの拠点で、お惣菜やパン、デザートが毎日作られています。
■これぞ職人技！マカダミアナッツのゴロッと食感を守る“手成形”ベーグル
さて、セントラルキッチン内を進んでいくと…見えてきたのは、パン部門で堂々1位に輝いた「ごろっとマカダミアとクランベリーのもっちり湯種ベーグル」の製造現場です。
なんと、あの綺麗な輪っかの形、一つひとつ、職人さんたちが「手」でこねて、伸ばして、成形しているんですよ！
実は、大きなマカダミアナッツが潰れてしまわないように、「ゴロッとした食感を楽しんでほしい！」という一心で、あえて手間のかかる手作業を選んでいるのだそう。ナッツを生地に混ぜるタイミングにも気を使っていて、一番最後の最後に、形を壊さないように丁寧に練り込んでいくんです。まさに職人技のたまものですよね。
こうして愛情たっぷりに形作られたベーグルたちは、発酵を経て大きな窯でこんがりと焼き上げられます。なんと、このセントラルキッチンから毎日旅立っていくパンの数は、合計で約7万8,000個！ 想像もつかない数字ですが、その一つひとつに職人さんの手仕事が宿っていると思うと、明日からパンやベーグルを食べる時の有り難みが全然違ってきそうです…！
■手間を惜しまないから美味しい！「プレミアムチーズケーキ」の3層ができるまで
※ミニサイズの製造工程
お次はデザート部門の絶対王者、「プレミアムチーズケーキ」の製造現場へ！ あの感動の3層構造、実はとっても丁寧に積み上げられているんです。まずは土台となるスポンジ生地を容器に敷き詰め、その上から濃厚なチーズクリーム生地を人の手でたっぷりと充填していきます。
この時点ですでに美味しそうなのですが、さらに一番上のサクサク担当、アーモンドプードルとバターが香る「シュトロイゼル」をトッピング。機械でパパッと振りかけているのかと思いきや、こちらも一つひとつ、手作業で丁寧に散らしているんです。下の生地が見えなくなるまで、惜しみなく「こんもり」と。このひと手間があの独特のサクサク食感を生み出す秘訣なんですね。
準備が整ったら、いよいよ200度の高温の窯へ。約30分間、じっくり焼き上げていくのですが…。部屋中に立ち上る甘くて香ばしい香りがたまりません！ 職人さんが鋭い目で一つひとつの「焼き色」を厳しくチェックして、完璧なきつね色になったものだけが、私たちの元へ届けられるんです。
■「自社一貫」が生み出す、圧倒的なコスパとクオリティに感動！
さらに驚いたのは、そこまでやるの！？という細部への徹底したこだわりです。 例えば、サラダ部門1位のポテトサラダ。なんと、使うじゃがいもはすべて手作業で皮を剥いているんです。機械を使わないのは、皮と実の間にある一番おいしいと言われている部分をしっかり残すため。あのホッとする家庭的な味わいの裏には、そんな地道な手仕事が隠されていたんですね。
ほかにも、大量の野菜を人の手でカットしていたり、お惣菜の味の決め手となる調味料を精密に配合するための専用ルームが設けられていたりと、あちこちに美味しいものをお届けしようとする並々ならぬこだわりが散りばめられていました！
今回の潜入取材を通して見えてきたのが、成城石井の「クオリティの秘密」。商品の企画から開発、そして実際の製造まで、自社で一貫して行っているからこそ、余計なコストは徹底カット。その分、厳選した良い材料をたっぷり使えるというわけなんです。「本当に良いものを、工夫して賢く届けてくれる」。そんな成城石井さんのブレない姿勢を知って、ますますファンになってしまいました。
■成城石井全店舗で「愛されグルメ大賞記念フェア」を開催！
「愛されグルメ大賞」の発表を記念して、2026年4月2日（木）までの期間、成城石井の全店舗で「記念フェア」が開催されています！ 例えば「ごろっとマカダミアとグランベリーのもっちり湯種ベーグル」は、3月19日（木）までの期間限定で、 通常3個のところ、お値段据え置きのまま「1個増量」して販売中！
フェア期間中は、今回ご紹介したパンやスイーツ以外にも、各部門で1位・2位に輝いた人気商品たちが、通常より「増量」されていたり「お得な価格」になっています。「気になってたけどまだ食べたことがない」という方もチェックを！
※店舗によって一部扱いのない商品がございます。
＊ ＊ ＊
一日に何万個という途方もない数の商品を作っている成城石井のセントラルキッチン。そこには効率だけでは語れない、職人さんたちの細やかな気配りが溢れていました。今なら、大賞発表を記念したお得なフェアも開催中！ 皆さんもお近くの成城石井で、この“愛され続ける理由”を実際に味わって確かめてみてくださいね！
取材・文＝宇都宮薫