銀座コージーコーナーの母の日限定ケーキ♡華やかスイーツで感謝を伝えて

2026年の母の日は、華やかなケーキで“ありがとう”の気持ちを伝えてみませんか？銀座コージーコーナーでは、5月8日（金）～10日（日）の3日間限定で、母の日仕様の特別なスイーツを販売♡ベリーをたっぷり使ったプチケーキアソートや、お花をイメージしたデコレーションケーキなど、見た目もかわいく気分が華やぐラインナップがそろいます。家族みんなで囲めるご褒美スイーツに注目です♪

母の日限定の華やかケーキ

銀座コージーコーナーから登場する「母の日ベリーセレクション（8個入）」は、母の日の食卓を華やかに彩るプチケーキアソート。

花束やカーネーションをイメージしたデザインで、開けた瞬間に笑顔がこぼれそうなかわいさです♡

「母の日ベリーセレクション（8個入）」は専用BOX入りで、家族みんなでシェアできるのが魅力。どのケーキを選ぶかワクワクする時間も、母の日の素敵な思い出になりそうです。

母の日コージープリンセス

母の日フラワープリンセス

さらに、「母の日コージープリンセス」と「母の日フラワープリンセス」は、お母さんが主役になれるプチデコレーションケーキ。華やかなフラワーモチーフで、特別感たっぷりに仕上げられています。

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人気スイーツも母の日仕様に

今年は人気商品も母の日限定デザインで登場します。「＜ガーナ＞濃厚生チョコケーキ」は、ロッテ「ガーナ」とコラボレーションした濃厚な味わいが魅力。

ピックには“ありがとう”のメッセージが隠されていて、感謝の気持ちをさりげなく伝えられるのもポイントです。

定番人気の「苺のショートケーキ」には、バラの花をイメージしたピックをトッピング。かわいらしさと上品さを兼ね備えたデザインで、母の日気分を盛り上げます。

また、「母の日チーズスフレ」も見逃せません。“しっとり、ふわシュワッ”とした食感が人気のチーズスフレが、母の日限定仕様で登場。軽やかな口どけで、幅広い世代に喜ばれる味わいです。

販売期間は2026年5月8日（金）～10日（日）まで。全国の生ケーキ取扱店で販売されます。

なお、万一品切れの場合や、店舗によって発売日・取扱内容が異なる場合がありますのでご注意ください。

母の日は笑顔あふれる時間を

母の日は、お母さんへ日頃の感謝を伝える大切な日。銀座コージーコーナーの限定ケーキなら、華やかな見た目とおいしさで、家族みんなの笑顔を引き出してくれそうです♡

お気に入りのケーキを囲みながら、特別なティータイムを楽しんでみてはいかがでしょうか。3日間限定の特別なスイーツで、今年の母の日をもっと思い出深いひとときにしてください♪