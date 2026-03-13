「スリルがほしい」「人のモノじゃなきゃ燃えないの」不倫に興じる女を待ち受けていたのは…!?【作者インタビューも】
SNSやブログ「横山家のマンガ。」などで、『戦国コミケ』『新しいパパがどう見ても凶悪すぎる』など数々の人気作を発表し、ファンを魅了し続けている横山了一(@yokoyama_bancho)さん。そんな横山さんの作品のなかから『どちらかの家庭が崩壊する漫画』を紹介。さらに横山さんに、仕事に関する裏話を聞いた。
【漫画】本編を読む
エリート会社員の夫・シュウと妻・ユイ、そして一人娘・リエの3人家族で、幸せなセレブ家庭のように見えていた薬師寺家。しかし、非常識な義母の言動や夫の浮気に限界を感じたユイは家出をする。離婚に向け、夫の浮気の証拠をつかんだユイは、浮気相手の女に対しても行動を起こす！
――「どちらかの家庭が崩壊する漫画」は家族の崩壊を描いていますが、同時に人や人生の再生も描いています。横山さんは本作に限らず、漫画を描く際に偏らないように気を付けていたり、こだわっていることはありますか？
基本的に自分が描くならばハッピーエンドのほうがしっくりくるので、そのようなラストが多いのかなと思います。映画に関しては『セブン』のような、救いのないエンディングも大好きなんですけどね。
――次に、横山さんの制作やお仕事に関して教えてください。漫画を描くとき、最初に考えるのはストーリーとキャラクターのどちらですか？
基本はキャラクターからです。自分はストーリーテラーではないので、まずキャラを立たせてなんぼですね。
崩壊していく家庭だけでなく、それぞれの思いや人との絆、再出発なども描かれている『どちらかの家庭が崩壊する漫画』。夫婦や家族のよさも感じられるので、ぜひ読んでみて！
取材協力・画像提供：横山了一(@yokoyama_bancho)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
