「スリルがほしい」「人のモノじゃなきゃ燃えないの」不倫に興じる女を待ち受けていたのは…!?【作者インタビューも】

「スリルがほしい」「人のモノじゃなきゃ燃えないの」不倫に興じる女を待ち受けていたのは…!?【作者インタビューも】