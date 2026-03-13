１３日のカンテレ系「旬感ＬＩＶＥとれたてっ！」（月〜金曜・午後１時５０分）では、ロケバス内で女性に性的暴行を加えたとして、不同意性交などの罪に問われた、お笑いトリオ「ジャングルポケット」の元メンバー・斉藤慎二被告の初公判が１３日、東京地裁（伊藤ゆう子裁判長）で開かれたことを報じた。

この日の初公判で、斉藤被告は「同意してくれていると思っていた」と無罪を主張している。

このニュースについて、コメンテーターで出演したお笑いタレントの小籔千豊は「“ジャポケ元メンバー、斉藤被告”ってなってる文字を見るのは本当に残念というか、こんな表記のことになるのか。才能のある子やと思ってたんですけど、軽率な行動があった」と話し、「もし２人きりで旅館１泊でもしてたら、夜には、アホやなっていうと思います」と語った。

続けて「反省すべき点はあると思うんですが、それと裁判はまた別やと思ってて。無罪というふうに言ってて、同意があったと思ってるのであれば、それはちゃんと戦うべきことであって」と指摘。

「ロケバスでそんなことをする。同意があろうがなかろうが、して、こんなことになった。奥さんもおったのに、お金を渡すこともままならん状況になったのはアホやなと思うんですけど、それとはまた別に裁判は、こいつがウソついてなくて本当にそうやと思ってるなら、主張すればいい」とし、「被害者の方も心痛めてはるということなので、裁判はきっちり争えばいいのかなと思いますけど。残念は残念ですね」と話していた。