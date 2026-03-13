小原正子、６歳長女の授業参観に感動「涙 涙 涙」
お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が12日、オフィシャルブログを更新。６歳の長女・こうめちゃんの授業参観で感動したことを明かした。
この日、「感動の朝★」と題してブログを更新した小原。絵文字を交えながら「すがすがしく JUMPをきめて 登園！」と切り出し、ベージュのボアジャケットにベージュのスカート、スニーカーを合わせたカジュアルな装いで、髪にカラフルなヘアアクセサリーをつけた娘が登園前に両手を上げて元気いっぱいにジャンプする躍動感あふれる姿や満面の笑みでポーズを取る様子を公開。
その後、小原はそのまま音楽の授業を参観したことを明かし、「子供達の元気な歌声と お父さん、お母さんへのメッセージもあり 大感動しました 涙 涙 涙」と感極まった様子でつづった。
最後は「みんな、先生方 本当にありがとうございました」と感謝を述べ、「こうめちゃん 年長さん よく頑張ったね 大好きよ」と娘への愛情あふれる思いをつづり、ブログを締めくくった。
この投稿にファンから「正子さんの文章だけで、直ぐに涙で文字が見え無くなってしまいました」「10年続いた送迎生活，フィナーレは，難しいでしょうが，笑顔でネ」 「ゴキゲン流ジャンプ、やったぁ！「こうめちゃん 良いですね！！！」「最高デスね」などの声が寄せられている。
