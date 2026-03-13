茨城県警が激怒警告「みんなの迷惑です」→SNSで話題に 「マジでやめて」「その思考かヤバい」NG行為の内容とは
県警「情報提供を」
茨城県警察本部の公式SNSアカウントが、「地域住民みんなの迷惑です」と強い言葉とともに、ユーザーに注意喚起の投稿をしています。これに対し、SNSでは多くの反響が寄せられています。どういったものなのでしょうか。
【写真のチョイスもなかなか…これが「茨城県警激怒投稿」全貌です】
公式アカウントが投稿したのは「不正改造バイク」の取締り強化についてです。「爆音 で走行するバイクは、地域住民みんなの迷惑です」とし、「不正改造 しているバイクが駐車している」「近所にうるさいバイクがいる」といった際には、茨城県警の公式ホームページのメールより、爆音バイクの情報提供を行うよう呼びかけています。
この投稿を見たSNSユーザーからは「車両没収 即破壊で良いよ」「困ってるの、うちの近所だけじゃないみたいだ。」「オレ達の誇り茨城県警」「そもそもこんなダサい改造するやつおるんやな笑 その思考かヤバいよ」「好きだからこそ、ちゃんと乗ろう。バイクへの風当たりが強くなるのが一番つらいです！」「マフラーの改造とかマジでやめてください。いい音だと思うのは貴方だけであって、周辺の住民までよい音と思っておりません」といったコメントが寄せられています。