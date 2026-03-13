4月スタート『リボーン 〜最後のヒーロー〜』豪華共演者第2弾！鈴鹿央士の出演が決定

この春、テレビ朝日系ゴールデン帯連続ドラマでは初主演となる高橋一生を迎え、社会派転生ヒューマンドラマ『リボーン 〜最後のヒーロー〜』が誕生する。

このたび、4月14日（火）にスタートする同ドラマの続報が到着。高橋演じる新興IT企業の社長・根尾光誠の右腕となる若きエリート役に鈴鹿央士が決定した。

光誠のもとIT企業「NEOXIS」の創業メンバーとして共に歩み、若いながらも役員として光誠が信頼を寄せているのが、鈴鹿演じる友野達樹。

創業当時は「FOR THE PEOPLE」という理念を掲げ、若き慈善活動家として活躍する光誠を尊敬し支えてきた友野だったが、いつしか光誠の目標はIT業界の頂点に君臨することへと変わっていった。野望のためなら手段を選ばない光誠に、友野は疑問を抱き始める。

そんなある日、光誠は何者かに階段で突き落とされ、まさかの転落死――したはずだったのだが、なぜか目覚めた光誠は時代を遡った2012年の世界にいて…。しかも、寂れたシャッター商店街に店を構えるクリーニング店の跡取り息子・野本英人に“転生”していた。

突如、人格も生活も真逆の人生を歩むことになった光誠は、この先に起こる“14年分の記憶”を武器に英人として生きながら、2026年に自分を殺した犯人を探し出すと決意する。

◆高橋との初共演に歓喜と期待！

今回披露された高橋×鈴鹿の2ショットビジュアルは、まさにエリート2人という洗練されたクールさを感じる1枚に。しかしその表情をよく見ると、涼やかさを見せる高橋の隣で、鈴鹿の瞳は静かなる闘志を感じさせ、似て非なる2人の姿が印象的に切り取られている。

静と動、柔らかさと鋭さが同居する2人の佇まいは、果たして何を表しているのか。

そんな高橋と鈴鹿は本作で初共演。

鈴鹿はこれまで高橋の作品をいくつも見てきたそうで、「ずっと見てきた方と一緒にお芝居ができて、一緒に作品を作れるという嬉しさが強くて、わくわくしています。初めてご挨拶させていただいたときに、すごく優しいオーラが出ていたのですが、これから一生さんがどんな方なのか知っていけるのが楽しみです！」と早くもテンションを高めている様子。

また脚本にもほれ込んでいるようで、「素直に『おもしろい』というのが最初の印象でした。転生して過去に戻って自分が苦しめた商店街の一員として生まれ変わったり、また誰が犯人なのかというサスペンスもあり、何より僕は、途中から転生したことを忘れてしまうくらい商店街の人たちのぬくもりみたいなものが脚本の時点で感じられて、その人間模様がすごく素敵だなと思いました」と語る。

今回、1年4か月ぶりの地上波ドラマ出演となるそうで、「ちょっと緊張していますが…頑張ります！」と意気込む鈴鹿。久々に挑む本作で見せる鈴鹿の新たな一面に期待せずにはいられない。

◆鈴鹿央士（友野達樹・役） コメント（全文）

――脚本を読まれた際の印象はいかがでしたか？

素直に「おもしろい」というのが最初の印象でした。

転生して過去に戻って自分が苦しめた商店街の一員として生まれ変わったり、また誰が犯人なのかというサスペンスもあったり、何より僕は、転生したことを忘れてしまうくらい商店街の人たちのぬくもりみたいなものが感じられて、その人間模様がすごく素敵だなと思いました。

いろんな要素がとてもうまく盛り込まれているんです。僕自身もまだ誰が犯人か知らないので、「誰なんだろう？」と考察しながら読んでいます。

――主演の高橋一生さんとのお芝居で楽しみにされていることはありますか？

いろいろな作品で拝見してきた方なので、「現場にどういらっしゃるのかな？」などお芝居の本番だけではなく、それ以外の時間も含めて高橋さんとご一緒できるということが、まず幸せなことだなと思っています。

ずっと見てきた方と一緒にお芝居ができて、一緒に作品を作れるという嬉しさが強くて、わくわくしています。初めてご挨拶させていただいたときに、すごく優しいオーラが出ていたのですが、これから一生さんがどんな方か知っていけるのが楽しみです！

――鈴鹿さんが思う、今作の見どころはどこでしょうか。

監督とお話しした際に、「キャラクターの色や関係性の間には余白があるので、そこを埋めていくのはお任せします」とおっしゃっていました。

脚本の時点で人の温かみやサスペンス、ミステリーといった要素がしっかりあるからこそ、その余白の部分を生きた人間が色づけしていくことでさらに魅力が詰め込める作品だと思いますし、絶対より一層おもしろくなると思います。

本当に素敵なキャストの方々が集まっているので、先輩方がその余白をどう色づけしていくのか、放送を楽しみにしていてほしいです。

――最後に、放送を楽しみにされている視聴者の皆様へメッセージをお願いします。

「誰が犯人なのか」というこの作品の1つの核になる部分は、皆さんも見ながらぜひ推理していただきたいです。お茶の間で和気あいあいと見ることができるドラマだと思いますし、次の日の学校や職場で「昨日見たよ！」という話ができる、いい温かさとおもしろさがある作品だと思うので、いろんな人と共有しながら楽しんでいただきたいなと思います。

僕自身は1年数カ月ぶりの地上波ドラマなので、ちょっと緊張していますが…頑張ります！