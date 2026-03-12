NEEが、4月2日より放送されるTVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』のオープニングテーマに新曲「正気の沙汰」が起用されたことを発表した。なお、本楽曲は4月1日に配信リリースされる。

TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』は、Eランク冒険者のルードが、仲間の裏切りで遭難した際、禁忌の「魔物の肉」を喰らい隠された能力を覚醒させる物語。当アニメのオープニングテーマとして書き下ろされた「正気の沙汰」は、アニメの世界観をより加速さる超攻撃型ロックアンセムに仕上がっているという。夕日（Gt, Vo）にとっては初となる書き下ろし作品だという。

合わせて、楽曲の一部をいち早くチェックできるオープニングのティザームービーも公開となった。

◾️TVアニメ『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』 放送時期：2026年4月2日(木) 25:00〜25:15

放送局：TOKYO MX ▼原作

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』錬金王・かわく・壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』錬金王・かわく（アース・スターノベル刊） ▼スタッフ

原作：錬金王

『魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜』（「LINEマンガ」連載）

『魔物喰らいの冒険者』（アース・スターノベル刊）

キャラクター原案：かわく

監督：さとうひかる

webtoon制作：壱松けい・たなおたなこ・株式会社フーモア

音響監督：今泉雄一

音楽：onoken

音響効果：野崎博樹・小林亜依里

制作統括：高橋和也

アニメーション制作：Imagica Infos / Imageworks Studio

制作協力：nanogram inc.

制作：「魔物喰らいの冒険者〜俺だけ魔物を喰らって強くなる〜」製作委員会 公式サイト：https://animationid.com/mamonogurai

公式X：https://twitter.com/AnimationID_PJ

公式YouTube：https://www.youtube.com/@AnimationID.project

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@animationidpr

◾️＜NEE 11th TOUR「よろしく爆裂お願いしますTOUR」＞ 2026年

6月13日（土）名古屋 ダイアモンドホール w / マキシマム ザ ホルモン

6月20日（土）大阪 なんばHatch w / フレデリック

6月26日（金）東京 Zepp DiverCity(TOKYO) w / 須田景凪 ファンクラブ にーラブ会員限定ライブ「wktk集会vol.4」

4月11日（土）仙台 MACANA

4月18日（土）福岡 DRUM Be-1

4月25日（土）大阪 梅田Shangri-La

4月26日（日）名古屋 CLUB UPSET

5月9日（土）東京 SHIBUYA CLUB QUATTRO チケット詳細：https://neeofficial.jp/