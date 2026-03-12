°ËÌîÈø·Å¤¬¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ÇÀå¥Ú¥í¡ª¥á¥í¤¹¤®¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ª´é¤¬Å·ºÍÅª¤Ë¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¼ª¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤¢¤¶¤È¤¤¡×¤È¥Õ¥¡¥óÌåÀä
Hey! Say! JUMP¤Î°ËÌîÈø·Å¤¬Instagram¤Ç¡¢¡Ö¤³¤ì¡¢¤¿¤Ù¤ë¡©¡×¤È¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û°ËÌîÈø·Å¤¬¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤ÇÀå¥Ú¥í¤¹¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É①②
¢£Ç¼ª¡õ¤ª¤µ¤²ÉÕ¤¤Î¥¥åー¥È¤Ê¥Ë¥Ã¥ÈË¹¥·¥ç¥Ã¥È¤â
°ËÌîÈø¤Ï¡Ö¤³¤ì¡¢¤¿¤Ù¤ë¡©¡×¤È¤¤¤¦¤Ò¤È¸À¤òÅº¤¨¤Æ¡¢¤¿¤Þ¤´¥µ¥ó¥É¥¤¥Ã¥Á¤òº¹¤·½Ð¤¹¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤Ê¤É·×5ÅÀ¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£
1ËçÌÜ¤Ï¡¢Ä¹¤áÁ°È±¡õ¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±¤Î¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Ç¡¢Í¥¤·¤¤Æ·¤òÇÁ¤«¤»¤Ê¤¬¤éÀå¤ò¥Ú¥í¤Ã¤È½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥°¥ìー¤ò¥Ùー¥¹¤Ë¡¢¥Í¥¤¥Óー¡¢¥ì¥Ã¥É¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¤Î¥é¥¤¥ó¤¬Æþ¤Ã¤¿¥ß¥Ã¥¯¥¹¥Üー¥Àー¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤â¡¢ÍÛ¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°²¹¤«¤ÊÊ·°Ïµ¤¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹õ¤¤¥³ー¥È¡õ¥°¥ìー¤Î¥·¥ã¥Ä¡õ¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥Ñ¥ó¥Ä¤È¤¤¤¦¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤âÈäÏª¡£¥«¥á¥é¤ò¸«¤Ä¤á¤ë¥¢¥Ò¥ë¸ý¥·¥ç¥Ã¥È¤ä¥¯ー¥ë¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¡£¥é¥¹¥È¤Ï¡¢Ç¼ª¡õ¤ª¤µ¤²ÉÕ¤¤Î¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤Ç¥¯¥Ã¥·¥ç¥ó¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤éÈù¾Ð¤à¼Ì¿¿¤Ê¤É¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¤´¤Á¤½¤¦¤µ¤Þ¤Ç¤¹¡ª¡×¡Ö¥Ô¥ó¥¯È±¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¥»¥ó¥¿ーÊ¬¤±ÄÁ¤·¤¤¡×¡ÖÀå¥Ú¥í¤¬¤¢¤¶¤È¤¤¡×¡Ö¤ª´é¤¬Å·ºÍÅª¤Ë¤¤¤¤¡×¡ÖÇ¼ª¤â¤ª»÷¹ç¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤¬Â³¡¹¤ÈÅþÃå¡£
°ËÌîÈø¤Ï°ÊÁ°¤Ë¤âInstagram¤Ç¥Ô¥ó¥¯¥Ø¥¢¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£