精神科医が警鐘、うつ病で「叫びたくなるほどさみしい」と感じるのは危険なサイン。自殺リスクを高める症状のメカニズムとは

YouTubeチャンネル「生活に役立つメンタルヘルスチャンネル」が、「うつ病の自〇につながりやすい８つの症状」と題する動画を公開した。うつ病において最も注意が必要な自殺のリスクについて、危険な兆候となる8つの症状を解説している。



動画ではまず、自殺者の90%に精神疾患があり、そのうちの半数はうつ病であるというデータを示し、うつ病と自殺の深刻な関連性を指摘。その上で、自殺リスクが高い危険な症状として8つのサインを挙げた。



その一つが「世の中のすべてが無味乾燥に感じる」という症状だ。これは「メランコリア」と呼ばれ、朝起きても希望が持てず、ゲームや旅行、好きなアイドルなど、以前は楽しめていたことに対して何も感じなくなる状態を指す。この症状が2週間以上続く場合は自然な改善は期待できず、早めの治療が必要であるという。



また、「『どうしたらいいの？』とジッとしていられない」という焦燥感も危険なサインだ。これは強い不安からくるもので、部屋をうろうろと歩き回ったり、落ち着きなく何度も同じ質問を繰り返したりする行動に現れる。このような焦燥感は衝動的な自殺に繋がりやすく、特に注意が必要だと解説された。



さらに、うつ病の人が抱える「叫びたくなるほどさみしい」という強い孤独感も、自殺の最も大きな原因の一つだと指摘する。家族に囲まれていても繋がりを感じられず、社会的に孤立していく中で、ペットや頼りにしていた人の死が引き金になることがある。遺書を書く、大切なものを処分するといった行動が見られる場合は、さらにリスクが高まるという。



動画ではこの他にも、パニック発作や繰り返される自殺未遂、アルコールへの依存など、見過ごされがちな危険なサインを詳しく解説。「決して自分一人で考え込まず、精神科医やカウンセラーに相談してほしい」と呼びかけ、専門家によるサポートの重要性を強調した。