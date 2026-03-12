「まともな人は観てはいけない」映画紹介YouTuberが選ぶ、ドMが覚醒する“鬼サディスト映画”4選
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「あなたの知らない映画の世界【映画紹介ちゃんねる】」が、「まともな人は観てはいけない激ヤバ欲望映画4選【プライムビデオ/NETFLIX/U-NEXT】」と題した動画を公開した。今回のテーマは「俺のドMが覚醒！鬼サディスト映画特集！」として、人間の禁断の欲望や業の深さを描いた4作品を紹介している。
動画の冒頭で紹介されたのは、2022年のアメリカ映画『サンクチュアリ』。巨大ホテルチェーンの経営権を継ぐことになった御曹司のハルが、長年SMの女王様として雇っていたレベッカとの関係を清算しようとすることから物語は始まる。しかし、レベッカはそれを拒絶。ホテルのスイートルームという密室で、支配する者とされる者の立場が二転三転する心理戦が繰り広げられる。本作を「嘘と本音が剥き出しになっていく密室ノンストップ心理戦スリラー」と解説した。
続いて紹介されたのは、ニコラス・ケイジ主演の1999年の映画『8mm』。冴えない私立探偵が、大富豪の未亡人から「亡き夫の遺品から見つかった」という8ミリフィルムの調査を依頼される。そこには、少女が殺害される衝撃的な場面が記録されていた。このフィルムが本物か否かを確かめるため、探偵はハリウッドの暗部に広がるポルノ映画産業の闇へと足を踏み入れていく。「悪魔と踊れば悪に染まる」という劇中のセリフを引用し、主人公の精神が崩壊していく様を描いた「超ド級のノワール」だと評した。
他にも、村上龍の同名小説を原作とし、殺人願望を抱えた男と自傷癖のある女の出会いを描く『ピアッシング』や、クエンティン・タランティーノ監督によるカー・スラッシャー映画『デスプルーフ in グラインドハウス』などが紹介されている。
動画では、これらの作品が単に過激なだけでなく、人間の本質的な欲望や業の深さを浮き彫りにする魅力があると解説。人間の悲しさや、禁断の果実には抗えない業の深い生き物である側面を突きつけてくる映画として、視聴者の知的好奇心を刺激した。
YouTubeの動画内容
チャンネル情報
ホラーやパニックものなどエンタメ映画好き。映画漬けの日々を送ってきた僕が毎回テーマに沿ったおすすめ映画を紹介します。深みのない映画紹介が持ち味です