¥ä¥Þ¥Ï¤Î¿··¿¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Ï¡Ö¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë? ¼Â¼Ö¤ò³ÎÇ§
¥ä¥Þ¥ÏÈ¯Æ°µ¡¤¬¿··¿¸¶ÉÕÆó¼ï¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×(Fazzio)¤ò4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£50cc¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤¬À¸»º½ªÎ»¤È¤Ê¤Ã¤¿º£¡¢¿·¤¿¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤Ï¿·¤¿¤Ê¡Ö¼ã¼Ô¤¿¤Á¤ÎÂ¡×¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£¼Â¼Ö³ÎÇ§¤Ç²ÄÇ½À¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¥ä¥Þ¥Ï¤¬2026Ç¯4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯?
¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¨¥â¤¤¤¾¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª! ¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¼ã¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿?
¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤Ï50cc¤Î¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼(¤¤¤ï¤æ¤ë¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯)¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Î¤«¡£¤½¤³¤ËÃíÌÜ¤À¡£
Ä¹¤é¤¯½îÌ±¤ÎÂ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢2025Ç¯10·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿50cc¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ï¡¢½Ð²ÙÂæ¿ô¤òÇ¯¡¹¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤¬ÊØÍø¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
2010Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâÆóÎØ»Ô¾ì¤Î¿ä°Ü
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢50cc¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤è¤ê¤âÁö¤ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¼è¤ê²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤«¤é¡¢ÄÌ¶Ð¼êÃÊ¤ä¼ñÌ£¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬125cc¥¯¥é¥¹¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤À¡£¥ä¥Þ¥Ï¤âÆ±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖNMAX125¡×¤Ï2025Ç¯4·î¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸°ÊÍè¡¢¹¥Ä´¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥Ï¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¥â¥Ç¥ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿MC»ö¶ÈÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Îã¦ºêÍ´Â¿¤µ¤ó¤À¡£
ã¦ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶ÉÕÆó¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¸Ä¤ÎÉ½¸½¤ä¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
µ¡Ç½À¤ÈÆü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ
Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSimple & Casual Mover as a Lifestyle-wear¡×(µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉáÃÊÃå¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°ÜÆ°¶ñ)¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Î¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1,820Ð¡ßÁ´Éý685Ð¡ßÁ´¹â1,125Ð¡¢¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤Ï97kg¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï36Ëü8,500±ß¤Ç¡¢ÈÎÇä·×²è¤ÏÇ¯´Ö6,500Âæ(¹ñÆâ)¤ò¸«¹þ¤à
ÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÇ³Èñ¡¦´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯SOHC2¥Ð¥ë¥ÖÃ±µ¤Åû¡¦124cc¤Î¡ÖBLUE CORE¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡Ç½¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ÖSmart Motor Generator System¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê»þ¤ËºÇÂçÌó3ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥ä¥Þ¥Ï¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë½éÅëºÜ¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¤¬¼Â¸½¡£Ää¼Ö»þ¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤òÄä»ß¤·¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖStop & Start System¡×¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥¢¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤»ÏÆ°Êý¼°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤ÏÀÅ¤«¤À¡£
¼ÖÂÎ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ³Ê¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦Â¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤á¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÆÎÌ19.1L¤Î¥·¡¼¥È²¼¼ýÇ¼¡¢USB¥½¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢Â¸µ¤ÎÁ°¸å¤ËÇÛ¤·¤¿¥«¥é¥Ó¥Ê·¿¥Õ¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ËÉÙ! ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î1Âæ¤òµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖHello, Simple¡×¤À¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿µ»½Ñ¡¦¸¦µæ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÉô CV¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ×ÊÝÅÄÍÕ»Ò¤µ¤ó¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎ®¹Ô¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎSimple¤Ï¡Ö´ÊÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¼Á¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¾è¤ë¿Í¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó&¥¢¥¤¥³¥ó¡×¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¡×¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î3¤Ä¤À¡£
¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¾è¼Ö»þ¤Î»ÑÀª¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¡¢Ç³ÎÁ¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¿´¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥¢¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤À¡£À°Á³¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î³°´Ñ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤È¤ï¤«¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥ª¡¼¥Ð¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¥«¥Ð¡¼¡¢¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡¢¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤òµ¤·Ú¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¡£²¿¤òÁª¤Ö¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥Õ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥í¡¼
4¿§¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¿§¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¿§¹ç¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥·¥ó¤¬ÅÐ¾ì! ÆÃÄ§¤Ï?
¥ä¥Þ¥Ï¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îutu¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£È¯É½²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Öutu¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¼ÖÎ¾¡×¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëutu¤µ¤ó
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿utu¤µ¤ó
¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æutu¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÂÎ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÊ±ß¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï´Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥ÈºîÀ®»þ¤Ï³¹¤È¿ÍÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇØ·Ê¡¢¿ÍÊª¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëutu¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È
utu¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡ÖYamaha E-Ride Base¡×(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 5-1-2 ²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥¤¡¼¥¹¥È¥¿¥ï¡¼1³¬)¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥ä¥Þ¥Ï¤¬2026Ç¯4·î24Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¡£¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¥Ð¥¤¥¯?
¥ì¥È¥í¥Ý¥Ã¥×¤Ç¥¨¥â¤¤¤¾¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª! ¤Û¤«¤Î¼Ì¿¿¤Ï¤³¤Á¤é
¼ã¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿?
Ä¹¤é¤¯½îÌ±¤ÎÂ¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¡¢2025Ç¯10·îËö¤ò¤â¤Ã¤ÆÀË¤·¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤âÀ¸»º¤¬½ªÎ»¤·¤¿50cc¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤Ï¡¢½Ð²ÙÂæ¿ô¤òÇ¯¡¹¸º¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÃÏÊý¤Ç¤Ï·Ú¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÔ²ñ¤Ç¤ÏÅÅÆ°¥¢¥·¥¹¥È¼«Å¾¼Ö¤¬ÊØÍø¤Ê°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Î¼ûÍ×¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£
2010Ç¯¤«¤é2024Ç¯¤Þ¤Ç¤Î¹ñÆâÆóÎØ»Ô¾ì¤Î¿ä°Ü
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢50cc¤Î¸¶ÉÕ°ì¼ï¤è¤ê¤âÁö¤ê¤ËÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¼è¤ê²ó¤·¤Î¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤«¤é¡¢ÄÌ¶Ð¼êÃÊ¤ä¼ñÌ£¤Î¾è¤êÊª¤È¤·¤Æ¼ûÍ×¤ò¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬125cc¥¯¥é¥¹¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¤À¡£¥ä¥Þ¥Ï¤âÆ±¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ÇËÉÙ¤Ê¥é¥¤¥ó¥¢¥Ã¥×¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Îã¤¨¤Ð¡ÖNMAX125¡×¤Ï2025Ç¯4·î¤Î¥â¥Ç¥ë¥Á¥§¥ó¥¸°ÊÍè¡¢¹¥Ä´¤Ê¥»¡¼¥ë¥¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ä¥Þ¥Ï¤¬Å¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ûÂ¸¤Î¸¶ÉÕÆó¼ï¥â¥Ç¥ë
¤·¤«¤·¡¢¤³¤³¤ËÂç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤Î¾¦ÉÊ´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿MC»ö¶ÈÉô ¾¦ÉÊÀïÎ¬Éô ¥³¥ß¥å¡¼¥¿¡¼¥°¥ë¡¼¥×¤Îã¦ºêÍ´Â¿¤µ¤ó¤À¡£
ã¦ºê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¶ÉÕÆó¼ï¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Ç¤Ï¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤¤¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤òÃæ¿´¤Ë¾¦ÉÊ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¼ã¼Ô¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤¬¸Ä¤ÎÉ½¸½¤ä¥È¡¼¥¿¥ë¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤Ø¤È°Ü¤êÊÑ¤ï¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤¦¤·¤¿¥Ë¡¼¥º¤Î¼õ¤±»®¤È¤Ê¤ë¥â¥Ç¥ë¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
µ¡Ç½À¤ÈÆü¾ï¤Î»È¤¤¾¡¼ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÄÉµÚ
Éâ¤Ä¦¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¼ã¼Ô¤Î¥Ë¡¼¥º¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥¹¥¯¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¡¢¡ÖSimple & Casual Mover as a Lifestyle-wear¡×(µ¡Ç½À¤È¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿ÉáÃÊÃå¤Î¤è¤¦¤Ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¥«¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê°ÜÆ°¶ñ)¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤ËÃÂÀ¸¤·¤¿¤Î¤¬¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤À¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Î¼ÖÎ¾¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹1,820Ð¡ßÁ´Éý685Ð¡ßÁ´¹â1,125Ð¡¢¼ÖÂÎ½ÅÎÌ¤Ï97kg¡£ÈÎÇä²Á³Ê¤Ï36Ëü8,500±ß¤Ç¡¢ÈÎÇä·×²è¤ÏÇ¯´Ö6,500Âæ(¹ñÆâ)¤ò¸«¹þ¤à
ÅëºÜ¤¹¤ë¤Î¤ÏÁö¤ê¤Î³Ú¤·¤µ¤ÈÇ³Èñ¡¦´Ä¶ÀÇ½¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¶õÎä4¥¹¥È¥í¡¼¥¯SOHC2¥Ð¥ë¥ÖÃ±µ¤Åû¡¦124cc¤Î¡ÖBLUE CORE¡×¥¨¥ó¥¸¥ó¡£¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°ÍÑ¥â¡¼¥¿¡¼¤È¥¸¥§¥Í¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îµ¡Ç½¤ò°ìÂÎ²½¤·¤¿¡ÖSmart Motor Generator System¡×¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤À¡£
Æ±¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤ê¡¢È¯¿Ê»þ¤ËºÇÂçÌó3ÉÃ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¥â¡¼¥¿¡¼¤¬¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¥ä¥Þ¥Ï¹ñÆâ¥â¥Ç¥ë½éÅëºÜ¤Î¡Ö¥Ñ¥ï¡¼¥¢¥·¥¹¥Èµ¡Ç½¡×¤¬¼Â¸½¡£Ää¼Ö»þ¤Ë¼«Æ°¤Ç¥¢¥¤¥É¥ê¥ó¥°¤òÄä»ß¤·¡¢Ç³ÎÁ¾ÃÈñ¤òÍÞÀ©¤¹¤ë¡ÖStop & Start System¡×¤â»ÈÍÑ²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¥®¥¢¤Î³ú¤ß¹ç¤¤¤¬¤Ê¤¤»ÏÆ°Êý¼°¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó»ÏÆ°¤ÏÀÅ¤«¤À¡£
¼ÖÂÎ³«È¯¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢Æü¾ï¤Î»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ëµ¡Ç½¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢ÂÎ³Ê¤òÌä¤ï¤º²÷Å¬¤Ë¾è¼Ö¤Ç¤¤ë¤è¤¦Â¸µ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¹¤á¤Ë¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢ÍÆÎÌ19.1L¤Î¥·¡¼¥È²¼¼ýÇ¼¡¢USB¥½¥±¥Ã¥È¤òÈ÷¤¨¤ë¥Õ¥í¥ó¥È¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢Â¸µ¤ÎÁ°¸å¤ËÇÛ¤·¤¿¥«¥é¥Ó¥Ê·¿¥Õ¥Ã¥¯¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¹©É×¤ò»Ü¤·¤¿¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤¬ËÉÙ! ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î1Âæ¤òµ¤·Ú¤Ëºî¤ì¤ë
¥Ç¥¶¥¤¥ó¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡ÖHello, Simple¡×¤À¡£¥Ç¥¶¥¤¥ó´ë²è¤òÃ´Åö¤·¤¿µ»½Ñ¡¦¸¦µæ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥óËÜÉô ¥×¥í¥À¥¯¥È¥Ç¥¶¥¤¥óÉô CV¥°¥ë¡¼¥×¤Îµ×ÊÝÅÄÍÕ»Ò¤µ¤ó¤è¤ì¤Ð¡¢¡ÖÎ®¹Ô¤òÄÉ¤¤¤«¤±¤ë¤³¤È¤è¤ê¤â¡¢ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¡¢Ä¹¤¯»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤òÄÉµá¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÎSimple¤Ï¡Ö´ÊÁÇ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾å¼Á¤Ëºî¤ê¹þ¤Þ¤ì¤¿·Á¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¡ÖÍ¾Çò¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ï¡Ö¾è¤ë¿Í¤òºÝÎ©¤¿¤»¤ë¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó&¥¢¥¤¥³¥ó¡×¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¡×¡Ö¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤Î3¤Ä¤À¡£
¼ÖÂÎ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¾è¼Ö»þ¤Î»ÑÀª¤¬Èþ¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤è¤¦¡¢¥é¥¤¥Ç¥£¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò°Õ¼±¡£¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤à¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤«¤Ä¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÄÉµá¤·¤¿¡£
ÍýÁÛ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤¿¤á¤ËºÎÍÑ¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¡¢Ç³ÎÁ¥¥ã¥Ã¥×¡¢¥Æ¡¼¥ë¥é¥ó¥×¤Ê¤É¤Îµ¡Ç½¥Ñ¡¼¥Ä¤ò¼ÖÎ¾¤ÎÃæ¿´¥é¥¤¥ó¤Ë±è¤Ã¤ÆÇÛÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥»¥ó¥¿¡¼¥³¥¢¥¹¥È¥é¥¯¥Á¥ã¡¼¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¼êË¡¤À¡£À°Á³¤È¤·¤¿¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Î³°´Ñ¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤·¤Æ¥ª¡¼¥Ð¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¡¢¤Ò¤ÈÌÜ¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤È¤ï¤«¤ë¸ÄÀÅª¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤òºÎÍÑ¡£¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤ä¥á¡¼¥¿¡¼¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«¤é¸«¤Æ¤â¥ª¡¼¥Ð¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬ÌÜ¤ËÆþ¤ë¤è¤¦¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë
¡Ö¼«¸ÊÉ½¸½¤Ç¤¤ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥ºÀ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥Ð¥ë¥¢¥¤¥³¥ó¤Î¥ê¥ó¥°¥«¥Ð¡¼¡¢¥·¡¼¥È¥«¥Ð¡¼¡¢¥ê¥¢¥¥ã¥ê¥¢¡¢¥í¡¼¥À¥¦¥ó¥·¡¼¥È¡¢¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¥Û¥ë¥À¡¼¤Ê¤É¤ÎËÉÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤òÍÑ°Õ¡£¤³¤ì¤é¤Î¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤òµ¤·Ú¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤À¡£
¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥Ä¤òÁõÃå¤·¤¿¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¡£²¿¤òÁª¤Ö¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¤¥á¡¼¥¸¤Ï¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤ï¤ë
¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥Õ¥°¥ê¡¼¥ó¡×¡Ö¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¡×¡Ö¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥í¡¼¡×¡Ö¥Ö¥é¥Ã¥¯¡×¤Î4¿§Å¸³«¤È¤Ê¤ë¡£
¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼
¥Ñ¥¹¥Æ¥ë¥¤¥¨¥í¡¼
4¿§¤Î¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æµ×ÊÝÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤É¤Î¿§¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¼«Ê¬¤é¤·¤µ¤òÉ½¸½¤Ç¤¤ë¿§¹ç¤¤¡×¤ÈÉ½¸½¡£¡Ö¸ªÉªÄ¥¤é¤º¤Ë»È¤¨¤Æ¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Ë¼«Á³¤È¤Ê¤¸¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤À¤±ÆÃÊÌ¤ËºÌ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£¤½¤ó¤ÊÉ÷¤ËÀ¸³è¤ò³Ú¤·¤àµ¤»ý¤Á¤ò¤½¤Ã¤È¸å²¡¤·¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¡×¤À¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Þ¥·¥ó¤¬ÅÐ¾ì! ÆÃÄ§¤Ï?
¥ä¥Þ¥Ï¤Ïº£²ó¡¢¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤ÎÈ¯Çä¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Îutu¤µ¤ó¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¡£È¯É½²ñ¾ì¤Ë¤Ï¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Öutu¥«¥é¡¼¥ê¥ó¥°¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¼ÖÎ¾¡×¤È¥Ø¥ë¥á¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¼«¤é¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥«¥é¡¼¤Î¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ëutu¤µ¤ó
¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥¤¥é¥¹¥È¤ÎÀ©ºîÈëÏÃ¤ò¸ì¤Ã¤¿utu¤µ¤ó
¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤Î°õ¾Ý¤Ë¤Ä¤¤¤Æutu¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼ÖÂÎ¤Î¤¤¤¿¤ë¤È¤³¤í¤ËÂÊ±ß¤Î¥ª¡¼¥Ð¥ë¥â¥Á¡¼¥Õ¤¬»Ü¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢Âè°ì°õ¾Ý¤Ï´Ý¤¯¤Æ²Ä°¦¤é¤·¤¤¥Ð¥¤¥¯¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥«¥é¡¼¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤â¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Ë¸ÄÀ¤¬¤¢¤Ã¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥ÈºîÀ®»þ¤Ï³¹¤È¿ÍÊª¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤¹¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¡ÖÇØ·Ê¡¢¿ÍÊª¤È¤â¤¦¤Þ¤¯¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò¹Í¤¨¤Ä¤Ä¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¤ÎÂ¸ºß¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤ËÀ©ºî¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×¤Î¤¢¤ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëutu¤µ¤ó¤¬ÉÁ¤¤¤¿¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È
utu¤µ¤ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¼ÖÎ¾¤Ï¡ÖYamaha E-Ride Base¡×(¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»ÔÀ¾¶è¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤ 5-1-2 ²£ÉÍ¥·¥ó¥Õ¥©¥¹¥Æ¡¼¥¸ ¥¤¡¼¥¹¥È¥¿¥ï¡¼1³¬)¤ÇÅ¸¼¨¤¹¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡Ú¥Õ¥©¥È¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡Û¥ä¥Þ¥Ï¡Ö¥Õ¥¡¥Ä¥£¥ª¡×
°ÂÆ£¹¯Ç· ¤¢¤ó¤É¤¦¤ä¤¹¤æ¤ ¥Õ¥ê¡¼¥é¥¤¥¿¡¼/¥Õ¥©¥È¥°¥é¥Õ¥¡¡¼¡£ÊÔ½¸¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ2018Ç¯¤è¤ê¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤Î³èÆ°¤ò³«»Ï¡£¥¯¥ë¥Þ¤ä¥Ð¥¤¥¯¡¢¶¥ÇÏ¤ä¥°¥ë¥á¤Ê¤É¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÌä¤ï¤º³èÆ°Ãæ¡£ ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é