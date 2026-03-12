shallm½ñ¤²¼¤í¤·¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤¬TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½÷¿À¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡× ²¶¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÏ¾¹ü¤Ç¡×¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·èÄê¡ªËÜPV¡õ¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡ª
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½÷¿À¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡× ²¶¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÏ¾¹ü¤Ç¡×¡Ù¤¬2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡£2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤Ë¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª¤Û¤«ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢ºÇ¿·±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿ËÜPV¤¬²ò¶Ø¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡Ö²¶¡×¡ÊCV¡§°¤Éô ÆØ¡Ë¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤Å¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹ÍÍ»Ò¤ä¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡ÊCV¡§M¡¦A¡¦O¡Ë¤Î±öÂÐ±þ¤Ã¤×¤ê¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¡£¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¼Â¼Ì±ÇÁü¤ä¿Í·Á·à¡¢¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¤Î¥¤¥é¥¹¥È¤ä¥Ñ¥ó¥µ¡¼Èø·Áµ®¹°¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Þ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¥«¥ª¥¹¤Ê±ÇÁü¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¢¤ï¤»¤ÆOP¥Æ¡¼¥Þ¤Î½ª³è¥¯¥é¥Ö¡ÖÅ¾À¸´êË¾¡×¤â½é²»¸»¸ø³«¤È¤Ê¤ê¡¢¡ÖÅ¾À¸¡×¤Ë°ø¤ó¤À¥Î¥ê¤ÎÎÉ¤¤³Ú¶Ê¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¥¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¡ª¿Í²û¤Ã¤³¤¤¾Ð´é¤Î¡Ö²¶¡×¤ä¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ê¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¡¢¤½¤·¤Æ¸å¤í¤ÎÈâ¤Ë¤Ï¿ô¡¹¤ÎÅ¾À¸Àè¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÇØ·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤ËED¥Æ¡¼¥Þ¤¬¡¢shallm¤Î¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤Ë·èÄê¡ª¥Ý¥Ã¥×¤Ê¥Æ¥ó¥Ý¤Ç¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡Ö²¶¡×¤È¡Ö½÷¿ÀÍÍ¡×¤Î²ñÏÃ¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ëÌÀ¤ë¤¤³Ú¶Ê¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ó¤Ç¤Û¤·¤¤¡£
Á´¤¯ÆâÍÆ¤¬Í½ÁÛ¤Ç¤¤Ê¤¤ËÜÊÔ¤Ï4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¤¤¤è¤¤¤èÊüÁ÷¡¢ÇÛ¿®³«»Ï¡£Â³Êó¤ËÃíÌÜ¤À¡£
¡ãshallm¥³¥á¥ó¥È¡ä
¤³¤ÎÅÙ¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½÷¿À¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡×²¶¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÏ¾¹ü¤Ç¡×¡Ù¤Î¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Æ¡¼¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ò½ñ¤²¼¤í¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¸¶ºî¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤ÎÅ¸³«¤Ë»×¤ï¤º¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¸À¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë½Ö´Ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ³Ú¶Ê¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¼ç¿Í¸ø¤ò¾¯¤·Î¥¤ì¤¿¤È¤³¤í¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤ë½÷¿ÀÍÍ¤Î»ëÅÀ¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ½ñ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤¼¤«¤Á¤ã¤ó¤È¸«¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê¤Õ¤¿¤ê¤Î²¹¤«¤¤´Ø·¸À¤òÉ½¸½¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
lia¡Êshallm¡Ë
¡ü³Ú¶Ê¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½÷¿À¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡× ²¶¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÏ¾¹ü¤Ç¡×¡ÙED¥Æ¡¼¥Þ
¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×
shallm
ºî»ì¡¦ºî¶Ê¡§lia
¡üºîÉÊ¾ðÊó
TV¥¢¥Ë¥á¡Ø½÷¿À¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡× ²¶¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÏ¾¹ü¤Ç¡×¡Ù
2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢Æü¥Æ¥ì¡¢£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¢AT-X¤Ë¤ÆÊüÁ÷³«»Ï¡ª
Æü¥Æ¥ì¡¡4/7¤è¤êËè½µ²ÐÍË25:59 AnichUÏÈÊüÁ÷
£Â£ÓÆü¥Æ¥ì¡¡4/8¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü23:30ÊüÁ÷
AT-X ¡¡4/8¤è¤êËè½µ¿åÍËÆü21:00ÊüÁ÷
Ëè½µ¶âÍËÆü9¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
Ëè½µ²ÐÍËÆü15¡§00¡¡¢¨¥ê¥Ô¡¼¥È
2026Ç¯4·î7Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¡¢d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¡¢ABEMA¤Ë¤ÆºÇÂ®ÇÛ¿®¡ª¤Û¤«ÇÛ¿®¥µ¥¤¥È¤Ç¤â½ç¼¡ÇÛ¿®Í½Äê¡ª
¡Ú¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡Û
¸¶ºî¡¡°ÂÂÙ ¡Ê¡Ø½÷¿À¡Ö°ÛÀ¤³¦Å¾À¸²¿¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«¡×²¶¡ÖÍ¦¼Ô¤ÎÏ¾¹ü¤Ç¡×¡ÙÊõÅç¼Ò´©¡Ë
´ÆÆÄ¡¡¥½¥¨¥¸¥Þ¥ä¥¹¥Õ¥ß¡Ê¡Ö´à·¢²¦¡×/¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¡Ö¥¸¥ç¥¸¥ç¤Î´ñÌ¯¤ÊËÁ¸±¡×/¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¦¡Ö¤¢¤ó¤µ¤ó¤Ö¤ë¥¹¥¿¡¼¥º¡×/¥·¥ê¡¼¥º¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡Ë
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¡¡¡¤á¤Ð¤ë
¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¡¡¡¡¥³¡¼¥Ý
¥·¥ê¡¼¥º¹½À®¡¡¡¡ÁÐ¾ë¥¸¥Ã¥Ñ
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ¡¡¡¡·§Ç·¸Ô ¸°¼¡
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡¾¾¸µ Èþµ¨
¥×¥í¥Ã¥×¥Ç¥¶¥¤¥ó/Èþ½Ñ¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¡¡¡CHICCHi
¿§ºÌÀß·×¡¡¡¡µÈ¸¶ ÀéÀ²
»£±Æ´ÆÆÄ¡¡¡¡É÷ËÜ »©
ÊÔ½¸¡¡¡¡¤¿¤ë¤ß¤ê¤µ
²»¶Á´ÆÆÄ¡¡¡¡ßÀÌî ¹âÇ¯
²»¶Á¸ú²Ì¡¡¡¡¾®ÎÓ ¹§Êå
²»³Ú¡¡¡¡±ºÌÚ ÍµÂÀ/¾®À¾ ¹áÍÕ/¶áÆ£ Í³µªÉ×/Nomi(¥Ð¥¹¥¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä)/ÅÏîµ ½ÔÌê
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¡¡¡¡À¾ß· ¹¨Æó
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥óÀ©ºî¡¡¡¡Qzil.la ¡ß S.o.K
À½ºî¡¡¡¡¤á¤¬¤ª¤ìÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
¡ã¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¡ä
isai inc.¡¿¤«¤ËºÂ¡¿¤¯¤Ã¤¡¼¡ª¡¿µ×ÊÆÅÄ¹¯¼£¡¿ÅçÌÔ¡¿¤·¤ó¤é¤·¤ó¤²¡¿¥¿¥¤¥×¥¼¥í¡¿ÂçÌç¿ó¡¿Âì¤ì¡¼¤
ÅÚ²°Ë¨»ù¡¿Tichila JUNKLIN¡¿ÛØ³À¸°ì¡¿¥Ó¥è¥´¥ó¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º¡¿±×»³µ®»Ê¡¿Maria Tokareva
»³ºê¼ÓÌé²Æ¡¿¥ë¥Î¥¢¡¼¥ë·»Äï
¡Ú¥¥ã¥¹¥È¡Û
²¶¡§°¤Éô ÆØ
½÷¿À¡§M¡¦A¡¦O
¹Èºú»Õ¾¢¡§Ï²Àî ÂçÊå
ÅÄÃæ¤µ¤ó¡§´Ø ½ÓÉ§
ÁÏÂ¤¿À¡§Â®¿å ¾©
°¤À¡ ²ÂÆà¡¿°æ¸ý Íµ¹á¡¿°æ¾å ËãÎ¤Æà
¤¦¤¨¤À ¤æ¤¦¤¸¡¿ÆâÅÄ ÍºÇÏ¡¿½ïÊý ·ÃÈþ
²¬ËÜ ¿®É§¡¿¶âÅÄ Êþ»Ò¡¿ÀîÀ¡ °½»Ò
ÃÝÃ£ ºÌÆà¡¿ÀéÍÕ ÈË¡¿ÉÚ±Ê ¤ß¡¼¤Ê
Ãæ°æ ÏÂºÈ¡¿Æü³Þ ÍÛ»Ò¡¿ÛØ»³ ½¤Ç·
Ê¿Ìî µÁÏÂ¡¿Æ£»û ÈþÆÁ¡¿¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥¦¥§¥ë¡¦¥Ñ¥ï¡¼¥º
¾¾ËÜ Íü¹á¡¿»°ÌÚ âÃ°ìÏº¡¿Â¼À¥ Êâ
Í¦¼Ô¥¸¥è¡¼¥¯¡§Èø·Áµ®¹°(¥Ñ¥ó¥µ¡¼)¡¡¤Û¤«
OP¥Æ¡¼¥Þ
½ª³è¥¯¥é¥Ö¡ÖÅ¾À¸´êË¾¡×(VAP)
ED¥Æ¡¼¥Þ
shallm¡Ö²¿¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×(¥æ¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ë ¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯ / Virgin Music)
¡ã¥¤¥ó¥È¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡ä
Å¾À¸Àè¤Ï¡Ä
¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¤«¤Ä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¥Á¡¼¥ÈÍ¦¼Ô¡¢¤ÎÏ¾¹ü¡×¡ª¡©
¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¾ï¼±¤òÊ¤¤¹¡¢°ÛÀ¤³¦Å¾À¸¥¢¥Ë¥á¤¬ÃÂÀ¸¡ª
ÉñÂæ¤ÏÅ¾À¸Àè¤ò¼«Í³¤ËÁª¤Ù¤ëÀ¤³¦¡£
¡½¡½¤·¤«¤·¶áº¢¤ÏÅ¾À¸´õË¾¼Ô¤Î¿ô¤¬Áý¤¨¤¹¤®¤Æ
¡Ö¥Á¡¼¥È»ý¤Á¥Ï¡¼¥ì¥àÍ¦¼Ô¡×¤ÏÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬£µËüÇ¯¡ª
¡ÖËâ²¦¡×¤Ø¤ÎÅ¾À¸¤¹¤éÀéÇ¯Ã±°Ì¤ÎÂÔ¤Á»þ´Ö¤¬Åö¤¿¤êÁ°¡£
¤½¤ì¤Ê¤é¡¢¤È¼ç¿Í¸ø¤¬Áª¤ó¤ÀÅ¾À¸Àè¤Ï
¡Ö¥Ï¡¼¥ì¥à¤«¤Ä¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¨¥ó¥É¤Ê¥Á¡¼¥ÈÍ¦¼Ô¡¢¤ÎÏ¾¹ü¡×¤À¤Ã¤¿¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥ä¥É¥«¥ê¡×¤ä¡ÖÌîºÚ¡×¤Ë¡Ö¥ê¥¢½¼¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤ë»þ¤Ë»È¤¦ÇúÈ¯Êª¡×¤Þ¤Ç¡¢
¼¡¡¹¤ÈÅ¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤·¡ª¡©
¥¢¥Ë¥á±ÇÁü¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢
¥¹¥È¥Ã¥×¥â¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¿Í·Á·à¡¢¼Â¼Ì¤Ê¤É·¿ÇË¤ê¤Ê±ÇÁü¼êË¡¤Ç¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡¢
±öÂÐ±þ¤Ê°ÛÀ¤³¦Å¾À¸Ã´Åö¤Î¡Ö½÷¿À¤µ¤Þ¡×¤È¡¢
¥È¥ó¥Ç¥âÅ¾À¸¤ò·«¤êÊÖ¤¹¼ç¿Í¸ø¡Ö²¶¡×¤ÎÄË²÷°ÛÀ¤³¦Å¾À¸µ¡ª
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
AnimeJapan2026
²ñ¾ì¡§Åìµþ¥Ó¥Ã¥°¥µ¥¤¥È¡¡ÅìÅ¸¼¨Åï4¡Á8¥Û¡¼¥ë / Æî1¡Á4¥Û¡¼¥ë / ²°¾åÅ¸¼¨¾ì
¡ d¥¢¥Ë¥á¥¹¥È¥¢¥Ö¡¼¥¹¡¡¥¹¥Æ¡¼¥¸
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¡11:00¡Á11:30
¾ì½ê¡§Åì6¥Û¡¼¥ë J-17
ÅÐÃÅ¡§°¤ÉôÆØ¡¢¶âÅÄÊþ»Ò¡¢MC°ÂÂ¼Ä¾¼ù
¢ ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó✕VAP¥Ö¡¼¥¹
2026Ç¯3·î28Æü(ÅÚ)¡¡16:00¡Á16:30
¾ì½ê¡§Åì7¥Û¡¼¥ë A-21
ÅÐÃÅ¡§°¤ÉôÆØ¡¢M¡¦A¡¦O¡¢¶âÅÄÊþ»Ò¡¢MC°ÂÂ¼Ä¾¼ù
¡ãshallm¡¦¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë¡ä
¼«¤éºî»ì¡¦ºî¶Ê¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦lia¤Ë¤è¤ë¥Ð¥ó¥É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£
2023Ç¯3·î¤Ë½é¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡ÖÌ´¸¸¥Û¥í¥°¥é¥à¡×¤òÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢Æ±Ç¯9·î¤Ë¥É¥é¥ÞOP¼çÂê²Î¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡ù¥é¥Ã¥¡¼¥¬¡¼¥ë¡×¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¤½¤Î¸å¤â¼¡¡¹¤È¥¢¥Ë¥á¤ä¥É¥é¥Þ¤Î¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¡¢²»³Ú¥Õ¥§¥¹¤Ë¤âÂ³¡¹¤È½Ð±é¤¬·èÄê¡£
±ð¤ä¤«¤ÇÎÏ¶¯¤¤²ÎÀ¼¤È¿´¤Ë»Ä¤ë¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¢ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ð¥ó¥É¥µ¥¦¥ó¥É¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£
©°ÂÂÙ¡¿ÊõÅç¼Ò¡¿¤á¤¬¤ª¤ìÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
