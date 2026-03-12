本日3月12日（木）25:45〜26:15 日本テレビ（※関東ローカル）にて「うぶごえ」を放送。放送終了後、TVer・Huluにて配信。

◆TVer：https://tver.jp/series/srn654sh7o

◆Hulu：https://www.hulu.jp/ubugoe

令和のJ-POPを牽引する「ボカロP」「シンガー」「絵師」の3つの才能をマッチング、テーマに基づいて新たな作品を作り上げ、次なるヒット曲が生み出される瞬間に密着する当番組。5回目となる今回の放送は更にパワーアップ！

番組MCは山田涼介。 Hey! Say! JUMPメンバーとして、かつ、今年6月・7月にはSTARTO ENTERTAINMENT所属タレントとして史上初となるソロドームツアーの開催を予定するなど、アーティストのみならずクリエイター・プロデューサーとしても活躍の場を広げる山田。さらに、音楽を愛する近藤春菜（ハリセンボン）、そして、Adoの「うっせぇわ」などヒット曲を連発しボカロPだけでなくアーティストとして大活躍中のsyudouが、それぞれの視点で番組発の楽曲が制作されていく過程を見守る。

5回目の放送でも、クリエイターたちの発想力・表現力がいかんなく発揮され、一度聴いたら忘れられない楽曲、そこに乗る魅力的なシンガーの歌声、そして曲の世界観を的確に表現したイラスト・アニメーションの3つが爆発的な化学反応を起こしていく。

今回番組がマッチングした3組のアーティストは…

＜ボカロP：水槽＞

都会的でエモーショナルなサウンドで話題のトラックメイカー。

元々は歌い手として活動していたが、2020年に発表したカバー動画は再生回数5000万回超えを記録。2021年に楽曲制作を開始し「BLEACH」や「龍族」など人気アニメのエンディングテーマにも抜擢され、今かなり注目されているトラックメイカーの1人。

＜シンガー：Daoko＞

2015年にメジャーデビュー。ウィスパーボイス（囁くような歌声）とポエトリーリーディング、ラップを融合させた世界観が特徴でCMやアニメ主題歌の提供など幅広く活動を展開。米津玄師との共作「打上花火」はYouTubeで7億回を超える再生数を記録。

＜イラストレーター：萩森じあ＞

青を中心としたカラーリングと繊細なタッチで描かれる女の子が人気を呼び、SNS総フォロワー数30万人超え。数々の小説の表紙や有名企業の広告イラストを手掛けている。

さらに今回は、番組でマッチングした水槽とDaokoが、イープラスが主催する、ボカロP・歌い手をはじめ細分化されたネット音楽を一挙に楽しめるライブイベント「eplus presents FAVOY TOKYO」に出演。「うぶごえコラボDAY」の3月26日（木）に、「うぶごえ」で制作した楽曲を初披露する。番組でつくった楽曲がライブでどのような化学変化を見せるか、お楽しみに！

詳しくはこちら：https://www.ntv.co.jp/topics/articles/19qws6kxofn8oetwyu.html

＜「eplus presents FAVOY TOKYO」＞

◆会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

◆開催日時：2026年3月25日（水） ・3月26日（木）18:00開場／19:00開演

※うぶごえコラボDAYは3月26日（木）になります

今夜の放送に先だって、MCの山田、そして近藤・syudouからのコメントを紹介！なお、3人は今回うぶごえをあげる新楽曲の“踊ってみた動画”に挑戦。今回はどんな振り付けに？放送後の番組公式X（@ntv_ubugoe）をお楽しみに！

Ｑ. 今回で5回目となりますが、収録はいかがでしたか？

山田 5回目なんですよね！前回から半年期間が空いて「これで終わりじゃないよね？」っていつも思ってます（笑）

syu たしかに、毎回フレッシュですね。

山田 少し忘れかけた頃に、スケジュールに「うぶごえ」の番組名をみつけると「あ！うぶごえあるのね！よかった〜」という気分になります（笑）

春菜 たしかにね〜。

syu 僕、甥っ子がいるんですけど、甥っ子に会うペースに似ているから大きくなっている〜！っていうのに近い感覚です（笑）

山田 番組の成長を感じます。でも、放送期間が空くのは仕方ないというか、大変ですからね、楽曲制作。

春菜 皆さんに作ってもらっていますからね！

山田 こればかりは定期的にというよりは、曲がうぶごえをあげた瞬間にこの番組も放送されるということで、ご了承いただけたら嬉しいです。

山田 そして今回…！

春菜 そうよ、新しいsyudouさんもうぶごえあげちゃってさ！

syu ありがとうございます（笑） ※マスク姿ではなく素顔を今放送回から解禁

山田 素敵な顔とやっと対面できました！

syu ありがたいことに褒めていただけることが多いんですけど、その時の返し方がわからなくて…山田さんはどうされていますか？

一同 （笑）

山田 いやいやいや…。

春菜 あー！わかりやすくカッコつけた！わっかりやすい！（笑）

山田 きっかけとかあったんですか？

春菜 たしかに、今年にした理由はあるんですか？

syu 時期的な話も含めて、色々あったんですけど、やっぱり武道館単独ライブを実現したことと、ここから先、もっと“インターネットの外”に訴えかけたいとなった時に使えるものは全部使おう！と思ったことが大きいですかね。

山田 表情がみえると、よりその人のパーソナルな部分も知ろうとも思いますからね。

Ｑ. 今回できた楽曲についてはいかがでしたか？

山田 今回も本当に素晴らしい楽曲がうぶごえをあげましたけれども！

春菜 テーマが、もう私も思い出せないくらい…“なんとかバブル”みたいな聞いたことのないテーマ!?

山田 たぶん知っている方も少ないんじゃないですか、このテーマは。

春菜 その中でパッと聞いて。こういうことだから、多分こういうふうに流れていったら面白いんじゃないかな、みたいなのがみんなやっぱりすごい！組み合わさるアーティスト同士の共有認識としてあるし、早い。今回もめちゃくちゃ面白かったですね…！

山田 今回の楽曲を聴くときは、絶対に片手に炭酸水を持って！

春菜 炭酸水飲みたくなっちゃったみたいな。

山田 僕が変なのかな…（笑）

春菜 泡がすっごい引っかかってる（笑）

山田 そう、泡が引っかかってます（笑）！すごくスッキリした曲というかね。

春菜 たしかにね、爽やかでもあるからね。

syu サイダーみたいな感じですよね。

山田 Daokoさんの素晴らしい声と相まって、素敵な曲が生まれたので、ぜひ聴いていただけたらなと思います！

※過去4回放送の「3組アーティスト」＆楽曲情報

初回放送 【ボカロP：原口沙輔】×【シンガー：『ユイカ』】×【絵師：chao！】 / 楽曲「クルトラブル」をリリース

2回目放送 【ボカロP：あばらや】×【シンガー：早瀬ノエル（FRUITS ZIPPER）】×【絵師：ぬごですが。】 / 楽曲「プラトニックにね」をリリース

3回目放送 【ボカロP：晴いちばん】×【シンガー：Ourin-王林-】×【絵師：tabi】 / 楽曲「Please or Please」をリリース

4回目放送 【ボカロP：picco】×【シンガー：青妃らめ】×【絵師：〇たろう。】 / 楽曲「マンネリマンネ」をリリース

◆出演者

MC：山田涼介

出演者：近藤春菜 / syudou

ボカロP：水槽 / シンガー：Daoko / 絵師：萩森じあ

◆番組公式Ｘ

@ntv_ubugoe

◆番組公式ホームページ

https://www.ntv.co.jp/ubugoe/