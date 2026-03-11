Bimi¡¢ºÇ¿·EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¤è¤ê¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¤Ê¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¡×MV¸ø³«
Bimi¤¬3·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¿·ºîEP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë¡Ù¤è¤ê¡¢¡Ö¥¬¥é¥Ý¥ó¡×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢ÏÂ³Ú´ï¤ÎÀûÎ§¤È¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤Ê¥¸¥ã¡¼¥¸¡¼¥¯¥é¥Ö¥Ó¡¼¥È¤¬Í»¹ç¤·¤¿¥À¥ó¥µ¥Ö¥ë¤Ê³Ú¶Ê¤È¤Ê¤ê¡¢Bimi¤Î·Ç¤²¤ëÆÈ¼«¥¸¥ã¥ó¥ë¡È¥ª¥ê¥¨¥ó¥¿¥ë¡¦¥Ý¥Ã¥×¥¹¡É¤é¤·¤µ¤¬¾ÝÄ§Åª¤Ê°ì¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¥Õ¥í¥¢¤ÇÌöÆ°¤¹¤ëBimi¤Î»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¿ÀÍÁ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿º×¤ê¤Î¤è¤¦¤Ê±é½Ð¤ä¡¢¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÈÍÙ¤ê¶¸¤¦Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¡¼¥ó¤Ê¤É¡¢Bimi¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¶õ´Ö¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿À¤³¦´Ñ¤¬±ÇÁü¤È¤·¤ÆÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢EP¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤â¡¢3·î20Æü(¶â)¤ÎÀéÍÕLOOK¸ø±é¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¸½ºß°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ¤À¡£
¢£New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¢¡ELR Store¸ÂÄêÈ×
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]7inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¢§¼ýÏ¿ÆâÍÆ
M1.¥¬¥é¥Ý¥ó
M2.¿Í
M3.INORI
M4.¥«¥°¥Ä¥Á
M5.exorcist -Ì£ÊÑ-
M6.Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¢§ELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
ÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS
open 18:30¡¿start 19:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open 16:00¡¿start 17:00
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
open 18:00¡¿start 19:00
¢§Bimi with Backing Band
DJ : DJ dip
Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)
Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)
Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)
Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER)
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701
¢£¡ãBimi Live Tour 2026 -SOME MINGLE-¡ä
2026Ç¯
3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
¢§¥Á¥±¥Ã¥È
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \7,700¡ÊÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤¡Ë
¥Á¥±¥Ã¥È°ìÈÌÈ¯ÇäÃæ
https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=713701
