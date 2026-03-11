「1年間でペットにかかったお金はいくら？」 5494人に聞いた結果、犬は約41万円で猫は約19万円かかっていたことが判明

最新データで判明！ 犬・猫からうさぎまで、大切な家族にかける「ペットの年間支出」大解剖

アニコム損害保険株式会社が同社のペット保険契約者5494人を対象に実施した「2025年ペットにかける年間支出調査」の最新結果が発表されました。

この調査によると、最も支出額が大きかったのは犬で年間413,416円と前年並みをキープしている一方、猫は195,427円と前年比109.5%と増加していることが判明しました。

さらに、うさぎの年間支出は150,875円、小動物は115,944円となり、犬猫以外のペットにかかる出費のリアルな変動も明らかになっています。

本調査では全体の支出額だけでなく、治療費や光熱費など「何にいくらかかっているのか」という家計の内訳も網羅。

これからお迎えを検討している方にも必見の最新レポートです。

（以下、プレスリリースより）

2025最新版 ペットにかける年間支出調査

１年間にかけた費用 犬は413,416円、猫は195,427円

ペット保険シェアNo.１（※）のアニコム損害保険株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役 野田 真吾）は、当社のペット保険契約者へのアンケートをもとに、2025年の1年間にペットにかけた年間支出額を調査しました。

※シェアは、各社の2024年の契約件数から算出。(株)富士経済発行「2025年ペット関連市場マーケティング総覧」調査

■ 犬：年間413,416円（前年比99.8％）

犬にかけた費用は413,416円（前年比99.8％）と、全体ではほぼ横ばいとなりました。

一方で内訳を見ると、治療費：89,120円（前年比110.9％）、光熱費（飼育に伴う追加分）：22,273円（前年比105.4％）が増加しています。

■ 猫：年間195,427円（前年比109.5％）

猫にかけた費用は、195,427円（前年比109.5％）と増加しました。特に治療費は、47,130円で前年比145.2％と伸びが見られました。

■ うさぎ：年間150,875円（前年比89.6％）

うさぎにかけた費用は150,875円（前年比89.6％）と減少しました。

内訳では、ペットホテル・シッター費：前年比251.1％、治療費：前年比98.3％など、違いが見られました。

■ 小動物：年間115,944円（前年比117.8％）

小動物にかけた費用は115,944円となり、前年比117.8％と増加しました。

犬・猫と比べて全体額は低いものの、伸び率は高く、小動物においても飼育にかかる支出が拡大している状況がうかがえます。

■ 洋服保有枚数は「１〜５着」が最多、柴犬では“持っていない”が34.9％

※犬種別データは、回答数200以上の犬種のみ掲載。

犬の洋服保有枚数を聞いたところ、いずれの犬種でも最も割合が高いのは「１〜５着」でした。

一方で、「持っていない」と回答した割合は犬種によって差が見られ、柴犬では34.9％と比較的高い結果となりました。

また、トイ・プードルやチワワでは「10〜19着」もそれぞれ21.2％、23.1％と一定の割合を占めています。

【調査方法】

アニコム損保のペット保険「どうぶつ健保」の契約者に対し、2025年１月１日〜12月31日の１年間にペット１頭へ支出した費用について、インターネット上でアンケートを実施。

（■2025年分調査：有効回答数 5,494 ／ ■2024年分調査：有効回答数 4,137）