イラン攻撃を巡って緊迫する国際情勢。目下、政府に突きつけられている課題は「過去最大級」とされる邦人退避だ。

【画像】波紋を読んだ小泉進次郎氏の投稿。Tシャツにチノパンというラフなスタイルで2人の息子を連れて歩く妻・滝川クリステルなど、この記事の写真をすべて見る

「中東には在留邦人が7千人ほどいるとされる。日本政府はチャーター機を利用して邦人退避を実施し、3月8日には107人を乗せた第1便が帰国した」（政治部記者）

そんな中、小泉進次郎防衛相（44）が5日午前0時過ぎの深夜、自身のXにこう投稿した。

〈イランを取り巻く情勢の緊迫化を踏まえ、邦人の退避が困難となる場合に備え、邦人輸送のための自衛隊機の派遣準備に着手しました〉



小泉進次郎防衛相 ©文藝春秋

「踏み込んだ表現」「フライングしてしまった」

だが、前出の記者が指摘する。

「邦人退避のための自衛隊機の派遣は、外務大臣からの依頼で行うことが自衛隊法で定められています。正式に外務大臣から準備の依頼があったのは6日ですが、小泉氏は功を焦ったのか、5日に『派遣準備に着手』と踏み込んだ表現でフライングしてしまったのです」

更に、この投稿が思わぬ波紋を呼び起こしていた――。3月11日（水）12時配信の「週刊文春 電子版」および12日（木）発売の「週刊文春」では、小泉氏の投稿を巡る政府内の混乱について詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春）