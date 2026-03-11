【訃報】あの超有名傑作アルゴリズム「クイックソート」の作者トニー・ホーアが92才で亡くなる、チューリング賞受賞者で元オックスフォード大学名誉教授

