2013年、桜塚やっくんの突然の訃報は芸能界に衝撃を与えた。元相方の竹内幸輔氏（2022年逝去）は、ヤフーニュースでその死を知り、鳴り止まない電話と心ない憶測の嵐に巻き込まれることになる。



桜塚やっくんが亡くなったあとに元相方が直面した「トラブル」とは…（写真：ブログより）

お笑いコンビ飛石連休の藤井ペイジ氏の新刊『芸人廃業 ダウンタウンになれなかった者たちの航海と後悔』（鉄人社）のダイジェスト版より、やっくん喪失後の壮絶な体験を紹介する。

「相方、死んだじゃ〜ん！」芸人仲間の一言に救われた

やっくんが交通事故で亡くなった日、竹内氏は教え子の舞台を観劇し、感動してツイッターに「感動」と投稿していた。帰宅してヤフーニュースを見ると「桜塚やっくん交通事故」の文字が。

「でも、あんまりびっくりしなかったんですよ。なぜかって言うと、僕は18歳から彼の運転を知ってるんですけど、ちょっとだけ荒いんですよね」

しかし記事を開くと「死亡」の文字が飛び込んできた。

その直後から携帯は鳴り止まず、マネージャーから「家にいたら押しかけ取材とかヤバいことになるかもしれない」と連絡が入る。さらに悪いことに、事故前に投稿した「感動」というツイートが「こいつ相方が死んで感動してんぞ」と炎上してしまう。

そんな重苦しい日々の中で救いとなったのが、Hi-Hiの上田氏の言葉だった。下北沢の劇場の喫煙所で偶然出会った際、上田氏は「おーっ！ 久しぶりぃ！ 元気してる？ 相方、死んだじゃ〜ん！」と明るく声をかけてきたのだ。

竹内氏は「いや元気なわけねえだろ！」と自然体でツッコミを返し、周囲の芸人たちも「失礼すぎるわ！」と総ツッコミする空気に。「あのときの上田さんとあの空間には本当に救われました」と振り返る。

取材攻勢は激化し、面識のないスタッフから直接電話がかかってくるようになった。「この電話番号、誰から聞きました？」と問うても「それは言えないです」の一点張り。自宅にまで取材陣が押しかけるようになり、竹内氏は近所の居酒屋に避難することに。その店の大将は「お金なんて取らないから、うちに隠れてな」と温かく迎えてくれた。驚くことに、この大将は現在活躍中の「鬼越トマホーク」金ちゃん氏の父親だった。

