

「2026 ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）」において、アメリカ・マイアミで開催される準々決勝ラウンド（準々決勝）、決勝ラウンド（準決勝、決勝）の3試合を実況生中継する文化放送では、本中継の解説に、既報の吉井理人（WBC前回大会 日本代表投手コーチ）に加え、準々決勝には元中日ドラゴンズ捕手の中村武志、準決勝には元埼玉西武ライオンズ監督の辻発彦、そして決勝戦にはWBC優勝経験者である福留孝介が登場し、吉井とのダブル解説で届ける。

「世界一」目前となる注目の準々決勝・準決勝・決勝（計3試合）を中継する同局では、前回大会で侍ジャパンの投手コーチとして世界一に貢献し、昨年まで千葉ロッテマリーンズの監督を務めた吉井理人の解説起用を先日発表。国際大会を知り尽くした吉井ならではの視点をまじえ、極限の緊張感の中で戦う選手たちの心理や、勝負を分ける継投策、そして世界の打者との対峙を、鋭く、かつ分かりやすい解説で伝える。



吉井理人

そして、吉井に加え、それぞれの専門性を持つレジェンドの3名が新たに解説に決定。「ダブル解説」体制で、極限の緊張感の中で戦う選手たちの心理や緻密な戦術を、余すところなく伝える。



＜追加決定解説者＞

■中村 武志（なかむら たけし） ※準々決勝 解説

元中日ドラゴンズの捕手として長年活躍。その経験に裏打ちされた「キャッチャー視点の鋭い解説」は定評あり。投手心理を知る吉井と、捕手心理を知る中村によるバッテリー視点での分析は必聴。

■辻 発彦（つじ はつひこ） ※準決勝 解説

元埼玉西武ライオンズ監督。現役時代の卓越した守備、リーグ連覇を果たした監督としての采配など、その経験に基づいた深い解説を展開。WBCでは第1回（2006年）内野守備走塁コーチとして世界一に、また2023年のWBCではAmazon Prime Videoのスタジオコメンテーターとして全試合に携わり、近年のWBCの潮流や各国の戦力にも精通。

■福留 孝介（ふくどめ こうすけ） ※決勝 解説

日米で活躍した元メジャーリーガー。WBCには第1回（2006年）、第2回（2009年）に出場し、2度の世界一を経験。代打本塁打で日本を救った2006年準決勝など、極限のプレッシャーを知るレジェンド。

【特別番組概要】

■番組名：『文化放送スポーツスペシャル 2026 WORLD BASEBALL CLASSIC』

■対象試合：2026WBC 準々決勝ラウンド（準々決勝）、決勝ラウンド（準決勝、決勝）

■中継日程（日本時間）および解説・実況：

〇準々決勝：3月15日（日）午前10時00分～

解説：吉井理人、中村武志 実況：斉藤一美（文化放送アナウンサー）

〇準決勝：3月16日（月）or 17日（火）午前8時30分～

解説：吉井理人、辻発彦 実況：斉藤一美（文化放送アナウンサー）

〇決勝：3月18日（水）午前8時30分～

解説：吉井理人、福留孝介 実況：斉藤一美（文化放送アナウンサー）

※いずれも完全実況生中継

■開催地： アメリカ・フロリダ州マイアミ（ローンデポ・パーク）

■現地リポート： 小宅世人（文化放送アナウンサー）