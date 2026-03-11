【モスバーガー】公式オンラインショップ最大のヒット商品「モスライスバーガー のり弁」に新作登場

ハンバーガーチェーン「モスバーガー」は、2026年3月12日（木）12時00分から、「モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜」を「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」（以下：モス公式オンラインショップ）と「モス公式ショップ楽天市場店」で発売する。

【商品画像】新作モスライスバーガーをもっと見る

今回の発売に合わせ、「モス公式オンラインショップ」では、3月12日（木）12時00分〜25日（水）23時59分まで、4,980円以上の購入で送料が無料になるキャンペーンを実施する。

2025年7月に発売した「モスライスバーガー〈のり弁〉」は、弁当の定番である“のり弁”を、モスらしいスタイルで楽しめるようアレンジした商品。発売以降、「モス公式オンラインショップ」最大のヒット商品で、従来の冷凍モスライスバーガーと比較しても5倍以上の販売数を記録している。

今回は、そんな大ヒット商品「モスライスバーガー〈のり弁〉」の第2弾として、「えび天丼風」の“のり弁”に仕上げた。えび天3個に蓮根磯辺揚げと野菜かき揚げという食べ応えのある具材を使用し、天丼のタレは2度掛けしている。さらに海苔も改良し、噛み切りやすさとくずれにくさを両立させた海苔巻きスタイルの一品。電子レンジで温めると、国産海苔の香ばしさが広がるという。

〈新商品概要〉

■商品名

モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜

■販売開始

2026年3月12日（木）12時00分 〜

◾️商品名・価格

・モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜（5個入）

モス公式オンラインショップ：3,900円

モス公式ショップ楽天市場店：5,000円

・モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜（3個入）／同・〜白身魚フライときんぴら〜（2個入）

モス公式オンラインショップ：3,640円

モス公式ショップ楽天市場店：販売なし

・モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜（3個入）／同・〜白身魚フライときんぴら〜（3個入）

モス公式オンラインショップ：販売なし

モス公式ショップ楽天市場店：5,390円

※モス公式ショップ楽天市場店の価格は送料が含まれている

※モス公式オンラインショップでは上記商品価格以外に宅配料がかかる。宅配料は、クール便（冷凍）: 1,200円。ただし、北海道、沖縄は400円の追加料金が発生する。1回の注文で商品代金8,000円以上購入の場合は送料無料となる

〈モスライスバーガー〈のり弁〉〜えび天丼風〜発売記念キャンペーン〉

（「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」限定）

3月12日「モスの日」を記念して、「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」では、期間中に4,980円以上購入すると送料が無料になるキャンペーンを実施する。

■期間

3月12日（木）12時00分 〜 3月25日（水）23時59分

■対象

「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」で4,980円以上購入

※モス公式ショップ楽天市場店はキャンペーン対象外

■特典

送料無料

※通常は1回の注文で商品代金8,000円以上購入の場合は送料無料

・モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜はこちら

・モス公式ショップ楽天市場店はこちら