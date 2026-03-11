この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネル「街角給与明細」が「1期目の経営者にインタビュー」と題した動画を公開。大手自動車メーカーのディーラーから転身した29歳の経営者が登場し、設立1期目という会社の現状や、「仲間と進めてる時が一番興奮する」という仕事への情熱を語った。



街頭インタビューに応じたのは、SNSのマーケティングや広告業などを手掛ける会社を経営している29歳の男性。会社は設立1期目だと明かし、インタビュアーを驚かせた。



前職は大手自動車メーカーのディーラーだったという彼。安定した職を辞して起業した理由を問われると、「生まれた時からこうやりたいっていうのはフツフツとあった」と明かし、現在は「本当に楽しいです」と充実した表情を見せた。



会社は1期目であるため、利益は事業へ積極的に再投資しているという。そのため、自身の役員報酬は「取ってないです」と説明。それでも事業は好調なようで、「めちゃくちゃいい仲間に恵まれて加速している」と、仲間への感謝を口にした。



仕事が最も楽しい瞬間については、「一つのものを仲間と一緒に進めてる時がめちゃくちゃ興奮するし、アドレナリン出る」と熱弁。今後の目標として、地元である群馬からスタートして「日本を代表するような集団に」なることだと語り、それは夢ではなく「目標で思ってます」と力強く宣言した。



動画の終盤では、多忙な日々を支える妻に対して「我慢させてしまってすいません」と頭を下げる場面も。仕事仲間や地元、そして家族への感謝を忘れない、誠実な人柄がうかがえる内容となっている。