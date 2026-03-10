LANポートを手軽に増設できる！Type-C給電の超小型5ポートスイッチングハブ
サンワサプライ株式会社は、1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」を発売した。設置場所を選ばないコンパクト設計で、ループ検知機能などのネットワーク管理機能も備えている。USB Type-C給電方式を採用し、電源確保が難しい場所でも柔軟に対応できる。
■LANポートを増設できるスイッチングハブ
1000BASE-Tに対応した、5ポート搭載のスイッチングハブ。1系統のLANケーブルを4分配し、同時接続する際に最適だ。
■省スペースで設置できるコンパクト設計
軽量なABS筐体とコンパクトなデザインなので、狭いスペースにもすっきり設置できる。
■Type-C給電で配線スッキリ
ACアダプタが不要で、付属のType-C-Aケーブルで給電できる。パソコンやテレビのUSBポートからも給電でき、配線をスッキリまとめられる。
■ループ障害をLEDでお知らせ
ループ障害が発生した場合、該当するポートのLEDが同時に低速点滅する。
■壁掛け設置に対応
本体に壁掛け用の穴を備えており、壁面にも設置できる。机上スペースを取らず、スッキリとした配線・設置が行える。
■AUTO-MDIX機能
接続機器に応じて送受信配線を自動で切り替える「AUTO-MDIX」機能を搭載し、ストレート／クロスケーブルの区別なく接続できる。
■AUTO-Negotiation機能
接続機器に応じて通信速度などを自動設定し、最適な通信を行う「AUTO-Negotiation」機能を搭載している。
■1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」
■1000BASE-T対応の超小型5ポートスイッチングハブ「LAN-GIGAC503BK」
